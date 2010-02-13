'Durumumuzdan AB sorumlu'

T24 - Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, ''ülkenin ekonomik sıkıntılar nedeniyle bugün içinde bulunduğu durumdan Euro Kuşağı'nda yer alan güçlü ülkelerin ve eski hükümetin sorumlu olduğunu'' söyledi.



Yunanistan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Yorgo Papandreu, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, ekonomik krizle mücadelede AB'nin Yunanistan'a gerekli desteği vermediğini ifade ederek, ''Yunanistan'ın, Euro Kuşağı'nın ilk kez gördüğü bir fenomen karşısında, Avrupa ile uluslararası pazarlar arasındaki mücadelede deney hayvanı (kobay) olarak kullanıldığını'' belirtti.



AB'nin, ekonomik krizle mücadelede Yunanistan'a siyasi ve kurumsal destek verdiğini, ancak pazar psikolojisiyle mücadelede yeterli cesareti göstermediğini kaydeden Papandreu, AB'nin, Yunanistan'ı ekonomi politikasında yanlış yol izlediğini gördüğü halde zamanında uyarmadığını vurguladı.



Papandreu, AB'de Komisyon'un hatta Eurostat'ın kendi sorumluluklarını Yunanistan'ın ardına gizlemek için çaba sarf ettiğini savunarak, ''Sonuçta en çok sorumlu olanlar onlardır. Ancak bu, Avrupa kurumlarının uluslararası pazardaki itibarını sabote ediyordu ve etti'' dedi.



AB Zirve Toplantısı'nda dün alınan kararların Yunanistan için ''yaşamsal bir soluk'' olduğunu, ancak mücadelenin yeni başladığını ifade eden Papandreu, ''Dün alınan kararlar AB için önemli kararlardır. Ancak, mücadele sona ermedi, henüz başladı. Bugün AB'nin güvenilirliği denenmektedir. Yunanistan, bu mücadeleyi tek başına verebilecek ne siyasi ne de ekonomik süper bir güç'' dedi.



Papandreu, ülkenin bugün içinde bulunduğu durumdan eski hükümetin de büyük payı olduğunu belirterek, ''Yunanistan'ın bugünkü duruma Karamanlis hükümetinin uyguladığı cürüm derecesindeki yanlış politikalar yüzünden geldiğini'' ileri sürdü.



Eski hükümetin bu konuda ''tarihi sorumluluğu bulunduğunu'' öne süren Papandreu, ''Son ana kadar bile, bugün ülkenin uluslararası alanda rezil olmasını şaşırmış bir şekilde seyreden Yunan halkına karşı hiçbir utanç duymadan yağmalıyorlardı'' ifadesini kullandı.



Papandreu, ''Yunanistan'ın içinde bulunduğu ekonomik krize karşı her gün sert mücadele verdiğini ve bu mücadele başarılı olacaklarına inandığını'' belirtti. Bu mücadelenin ''milli bir mücadele'' olduğunu dile getiren Papandreu, ''Yaşadıklarımız, tekrar aynı yerde bulunmamak için bir yaşam dersidir. Korkacak bir şeyimiz yok. Tarihimizde yeni bir sayfa açmak için ilerleyeceğiz'' diye konuştu.





