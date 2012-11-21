Duru Tiyatro, kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya!

Oyuncu Emre Kınay'ın sahibi olduğu Duru Tiyatro'nun, otopark mafyası ve sağlıksız ürün satan kantinler için çıkartılan yönetmeliği kapsayan kararla kapatılacağı bildirildi.

Oyuncu Kınay’ın 2007’de Kadıköy Anadolu Lisesi’nden kiraladığı salonda kurduğu Duru Tiyatro'nun bir süredir kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Okul yönetiminin kısa bir süre önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 28199 sayılı Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nde yapılan değişikliği gerekçe göstererek kira sözleşmesini feshettiği tiyatro binasında bir basın toplantısı düzenleyen Emre Kınay süreç hakkında bilgi verdi.

İpek İzci'nin radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, yönetmelikte yapılan değişikliğin iptalı için dava açtıklarını ve Danıştay’ın yürütmenin durdurulmasına karar verdiğini söyleyen Kınay, “Ancak önceki gün, 28199 sayılı yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair 28473 sayılı yönetmelik yürürlüğe girdi.

Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararındaki eksiklikler giderilmek suretiyle ‘Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ’nca müştereken hazırlanan bu yeni yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer’ şeklinde bir madde eklendi. Bu da, iptale konu yönetmeliğin, yürütme durdurulmuş olmasına rağmen, aynen korunduğu anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

Kira sözleşmesinin feshine gerekçe kapsamında, sözleşmeyi yenilemeye hukuken imkân olmaması, okulun salona ihtiyacı olması, amacı dışında kullanılması, yüksek sesli müzik açılması, sigara kullanımına izin verilmesi ve okul ortamına aykırı hareket edilmesi gibi gerekçelere itiraz eden Kınay,

“İhtiyaç olduğunda salon okulun kullanımına tahsis edildi.Okul ortamına aykırı bir durum tespit edildiyse niçin soruşturma ve inceleme başlatılmadı yahut bir uyarı yapılmadı? Görüldüğü üzere 28199 sayılı Yönetmelik, keyfi bir uygulamanın bir perdesi olarak kullanılıyor” dedi.

Kınay, yönetmeliğin okullarda mafyalaşan otoparklar ile sağlığı tehdit eden kantin işletmelerinin tasfiyesi edilmesi için çıkarıldığını belirterek, “Tiyatro mudur çocukların sağlığına zararlı olarak görülen?” dedi.

Tahliye halinde ne yapacakları sorusuna Kınay, “Kanun neyi söylüyorsa onu yapacağız” şeklinde yanıt verdi.

Memet Ali Alabora, Engin Alkan, Ceyda Düvenci, Fırat Tanış, Süheyl-Behzat Uygur, Can Gürzap, Eleştirmenler Birliği Başkanı Üstün Akmen, Erkan Sever, Veda Yurtsever İpek, Barış Atay, Levent Tülek ve Serdar Orçin’in de aralarında bulunduğu birçok isim de Kınay’a destek olmak için basın toplantısında hazır bulundu.