Duru: Erkeklerin yüzde 60'ı eşcinsel

T24- Önümüzdeki günlerde ‘İlk İki’ adlı singel’la sevenlerinin karşısında çıkacak olan Nükhet Duru erkeklerin yüzde 60’ının eşcinsel olduğunu ileri sürerek, “Gey olmayan birine rastlarsanız kaçırmayın” dedi. Milliyet gazetesinden Itır Ilgaz ile yaptığı söyleşide müzik ve özel yaşamı hakkında açıklamalarda bulunan Duru, yeni albümünün de tamamen yeni şarkılardan oluştuğunu söyledi.

Albüm öncesi single çıkaran Duru, yeni albümde eskiye yer yok diyor. Sanatçı “Eşki şarkıları söylemek, züğürtleyip eski defter karıştırmak gibi geliyor” diyor. Ayrıca kendi tasarladığı kıyafetleri New Cat adlı mağazasında satan ve hayır kurumları için internetten satış yapan Duru’yla İstanbul Fulya’daki mağazası ‘NewCat’de buluştuk.

Single’ın ardından albüm gelecek değil mi?

Aslında albümüm bitti. Ama yazın karambole gitmesin diye şarkılarımızın ilk ikisini single olarak çıkarıyoruz. Kışın albüm geliyor. Bütün sözler Mete Özgencil’e ait, bestelerin de yüzde 80’i. Düzenlemeler çok kalabalık bir grup tarafından yapıldı, birazı Amerika’da, birazı burada. Yepyeni şarkılar hepsi.

İçinde eski şarkılarınızdan yeniden yorumladıklarınız var mı?

Hayır. O züğürtleyip eski defter karıştırmak gibi geliyor bana. Çünkü onları zaten istediğimde aynı ilk günkü performansta söyleyebiliyorum. Bu yepyeni bir repartuar. Şarkılar, kuvvetli olduğu için eskiden bir lokomotif almaya gerek duymadım. Dinleyenler ve radyocular ‘Beklenen Nükhet Duru albümü’ diye adlandırdılar.

Single’ın adı belli mi?

Adı ‘İlk İki’. Bir haftaya kadar çıkacak. Klibi de çektik. Albümün adı belli değil.

‘Türkiye’ye enerji verenler’den biri seçildiniz.

Gama Holding’in hazırladığı böyle bir kitapta yer almak çok onore etti beni. İnsanın inşa etmeye çalıştığı şahsiyetin farkedilmesi güzel bir şey. Ben acılarımı, dertlerimi, gamlı günlerimi hiç paylaşmadım. Hep tebessüm, güzellik ve umut paylaştım. Umutsuzum, ben bittim mahvoldum, bundan sonra çıkacak en ufak bir yolum kalmadı, çıkmazdayım gibi laflar olmadı şarkılarımda. İnsan olmak için emek verdim.

Mağaza açmaya nasıl karar verdiniz?

Çok amatör, çok şeker bir şekilde başladı. Evde elbiselerim çok yığılıyordu. Sataçılar elbiseleri iki üç saat giyiyorlar. Arzu edenlere, bu elbiseleri internette uygun fiyata satalım, biriktirdiğimiz parayla da bağış yapalım diye başladım. Fakat bir süre sonra etrafımdakiler bana da ondan yap, bundan yap demeye başladılar. Bu şekilde olunca iş kendi kendini büyüttü.

Cem, ünlü bir çocuk olmak istemedi

Ebru Gündeş de, sahne kostümlerini sitesinde satıyor.

Ben dört sene önce başladım. Giyildiği için ikinci el muamelesi yapıyorum. Sırf insanlar alabilsin diye. Ebru’nunkinde çok yüksek fiyatlar gördüm, şaşırdım.

Siz mi tasarlıyorsunuz kostümleri?

Hepsini ben tasarlıyorum, ama tabi genç bir ekibim var. Oradan buradan alınmış değil, hepsi özel üretim, tek parça. Bir de koleksiyon var içeride bahar ve yaz için.

Bir oğlunuz var, ama hiçbir yerde görmüyoruz?

Cem, 20 yaşında. Çok yakışıklı, çok yetenekli ve çok duygusal bir çocuk. Hiçbir zaman benim mesleğimin yükünü taşısın istemedim. O da istemedi zaten. Dokuz yaşındayken bir anlaşma yaptık. ‘Anne ben ünlü bir çocuk olmak istemiyorum, arkadaşlarımla normal yaşamak istiyorum’ dedi. Ben de buna sadık kaldım. Diğer ünlülerin çocuklarının yaşadığı yükleri yaşasın istemedim. Şimdi de yurtdışında üniversitede okuyor.

Bu kararında eski eşinizin bir etkisi olmuş olabilir mi?

Hayır. Biz ayrıldığımızda 3,5 yaşındaydı. Eski eşim basından tedirgin olmayan bir insandır. Bu tamamen Cem’in seçimiydi. Ben de uydum.

Uluslararası ticaret eğitimi alıyor. Hiçbir zaman sanatın içinde olmayı istemedi. Çok bilinçli bir çocuktur.

Estetik ameliyat konusuna nasıl bakıyorsunuz?

Estetik ameliyatla genç kalmadığım kesin. 20 yıl öncekiyle, 20 yıl sonraki resmim arasında ufak tefek moda, makyaj değişikliği ve biraz yaş alma dışında pek farkım yok. Ufak tefek dokunuşlar veya medikal estetik denilen kolojen, botox tedaviler tabii ki yaptırıyorum. Ama buna ilave yaşam biçimim ve genetik yapım çok yardımcı oldu bana. Tabii sigara, alkol içmemem, çalışmadığım zaman gece hayatının içinde olmamam, hep kendimi meşgul etmem, tüm bunlar insanı farklı tutuyor. Sabah erken kalkar, akşam erken yatarım.

Aşk hayatınız nasıl?

Gönlüm boş. Ben duygusal ve aşka aşık bir insanım. Aşkın şekli ve şahsı çok önemli değil. Ben şu anda burada çok muhteşem bir aşk yaşıyorum, her gün bir modele aşık oluyorum. Aşık olabileceğim birine rastlayacak bir ortamda değilim. Bir kere çok kapalı yaşıyorum.

Nasıl biri olmalı hayatınızdaki erkek?

Hayranlık duymam lazım, hayatta yaptığı bir şeyi beğenmem lazım.

Ama Yunanlı sevgiliniz Yannis Guannis ile yıldırım aşkı olduğu yazılmıştı?

Dört yıl oldu biz ayrılalı. Sonra da bir daha öyle bir şey olmadı. Onu gördüğüm an birbirimizi tanıyor gibi hissettik. Bir daha çok zor. Ama siz daha gençsiniz, gey olmayan birilerine rastlarsanız aşık olabilirsiniz. Erkeklerin yüzde 60’ı eşcinsel.

Bu ‘eşcinsellik hastalıktır’ lafına ne diyorsunuz?

Katılmıyorum. Bu ruhun ve bedenin uyumsuzluğu olabilir ancak. Gey olmak, doğanın şakası diyorum ben buna.

Cenk’in artık bana ihtiyacı yok

Cenk Eren’le birlikteliğiniz neden bitti? Sizi birlikte görmüyoruz.

Ben Cenk’in bana daha çok ihtiyacı olduğu zamanda yanında olmayı seçtim. Şimdi çok sükseli, çok şahane. Artık bana ihtiyacı olduğunu sanmıyorum. Pavyon’a çok çağırdı ama ben gitmedim. Benim hoşuma gitmiyor o eğlence tarzı.

Ben onu daha yukarıda konumlandırmıştım. Yine eğlendirici kimliğine döndü. Çok da güzel yapıyor bu işi. Benim benimsediğim bir şey değil.

Siz sahneyi bıraktınız mı?

Yeni şarkılar olmadan çıkmak istemedim.

Mesleğinizin ilk yıllarında Ajda Pekkan’ı örnek aldığınızı söylüyorsunuz?

Hepimiz Ajda’yı örnek aldık. Ajda Pekkan Türk pop müziğinin, aranjman- ların başlangıç noktasıydı ve herkes onu örnek alıyordu. Ben dördüncü sınıftaydım ‘Dönmem Sana’ isimli şarkısı vardı. Şarkılarını ezberlerdim.

Bugünkü Ajda Pekkan’a ne diyorsunuz?

Performansına hayranlık besliyorum. Sesine bakıyor olmasına, ses rengini kaybetmiyor olmasına, kendine ve seyircisine gösterdiği özene şapka çıkarıyorum. İnsan kötü olursa herkese kusur bulur ama onlar bile Ajda Pekkan’a kusur bulamaz diye düşünüyorum.

Sonbaharda defile var

Nükhet Duru’nun New Cat adlı mağazasında bizzat kendisinin tasarladığı kıyafetleri bulabilirsiniz. Yeni kreasyonunu sonbaharda bir defileyle tanıtacak. Ayrıca Soft One markasına da özel bir koleksiyon hazırlayan sanatçı “Tasarım konusunda rüştümü ispat ettim. İşin alıcısı da olduğumdan aradığımı, kadınların aradığını yapıyorum. Ama bunu öbürleri gibi pahalıya satmıyorum” diyor.

www.durushop.com

İnternet sitesinde 30 bin ürün var. Nükhet Duru bunları tek tek kendisi seçiyor. “Tabii garantisinden emin olduktan sonra koyuyorum siteye” diyor. Çocuk oyuncağından, köpek mamasına kadar, kullanılası ne varsa hepsi var, Duru Shop’ta. Siteden elde edilen karı da yardım kurumları ve kampanyalarıyla paylaşıyor.