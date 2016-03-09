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Spor

Dursun Özbek: UEFA'nın Galatasaray'a verdiği cezayı CAS'a taşıyoruz

Tek Bilek Tek Yürek kampanyası başlattık; hemen sataşmaya başladılar

09 Mart 2016 16:12

Galatasaray Olağan Divan Kurulu'nda konuşan başkan Dursun Özbek, UEFA'nın verdiği 1 yıllık men cezasına itiraz etmek için CAS'a başvuracaklarını açıkladı.

Finansal Fair Play'de 25 tane ceza olduğunu söyleyen Özbek, şöyle konuştu:

"UEFA'daki savunmamız etkili oldu ki 1+1 yıllık ceza 1 yıla düştü. Finansal Fair Play'de 25 tane ceza var. Galatasaray'a en kötüsü verililiyor.  UEFA'nın Galatasaray'a verdiği cezayı CAS'a taşıyoruz. Aynı savunmayı geliştirerek CAS davasında başarılı sonuç almayı umuyoruz. 2013'te zarar 70 milyon Euro'ydu. 14-15'te 2 yönetimin olduğu dönemde zarar 55 milyon Euro. Şu an zarar 26 milyon Euro."
 

"Maksadınız ne!"


Tek Bilek Tek Yürek kampanyası başlattık. Hemen sataşmaya başladılar. Bilekliğin kulübe maliyeti 80 kuruş, satış fiyatı 10 TL. Buradan bile eleştiriler yapılıyor. Maksat ne? Bileklik bir sembol. Galatasaraylıların birlik ve beraberliğinin sembolüdür. Camia bir araya gelemezse Galatasaray bu durumdan çıkamaz. Biz 1 milyon satış hedefi koymuştuk, şu an o rakamı geçtik. Değerli Galatasaraylılar bu bileklikleri alın ve takın.

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