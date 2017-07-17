Dursun Özbek: Tudor'u biz getirdik, neresinde duracağız; arkasındayız elbette

Galatasaray, Sevilla'dan yeni transferi Mariano Ferreira'yı duyurdu. Brezilyalı sağ bek, Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan törenle imzayı atarken, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Kendisine "Igor Tudor'un arkasında duracak mısınız?" diye sorulan Özbek, "Tudor'u biz getirdik, neresinde duracağız? Arkasındayız elbette" yanıtını vererek takımın Hırvat çalıştırıcısını savunacağını belirtti.

Kulübün uzun süredir aynı kadroyla oynadığını ve ‘takımların kadrolarının belli süreler sonunda yenilenmesi zorunluluğu’ olduğunu vurgulayan Özbek, kendisine Sneijder konusu sorulması üzerine de “Sneijder kararı tek taraflı değil. Mayıs ayında karşılıklı alınmış bir karar. Antrenör istemedi polemiği yanlış” cevabını verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni transfer Mariano’nun imza töreni sırasında şöyle konuştu:

"Uçaklar inmeye devam edecek çünkü kadro yapısında tespit ettiğimiz çok eksik var. Bugüne dek yaptığımız transferler, kulübün mali yapısını bozmayacak transferlerdi"

"Sneijder'i antrenör istemedi polemiği yanlış"

"Verdiği hizmetler için Wesley Sneijder’e teşekkürlerimi gönderiyorum. Galatasaray gibi büyük kulüplerde oyuncular belli bir süre sonra ayrılmak zorunda kalırlar. Bu, hayatın bir gerçeği. Sneijder kararı tek taraflı alınmış değildir. Mayıs ayında konuşulmuştur. Antrenör istemedi polemiği yanlış. Galatasaray’da teknik direktör ‘Ben şu oyuncuyu istemiyorum, gönder’ diyemez, böyle bir hakka sahip değil"

"Östersunds maçının kaza

olarak algılanmasını istiyoruz"

"Östersunds maçı bir kazaydı. Bu şekilde algılanmasını istiyoruz. Geçtiğimiz iki sene Galatasaray için başarılı olarak değerlendirilemez"

"Lucescu'yla görüşmedik; Muslera'nın ayrılacağı haberleri kınıyorum"

"Mircea Lucescu ile herhangi bir görüşmemiz olmadı. Antrenör değiştirmeyi düşünmüyoruz. Fernando Muslera son derece güvendiğimiz bir oyuncu. Uzun yıllar Galatasaray’a hizmet edecektir. Gönderileceği yönündeki haberleri kınıyorum. Nereden çıkarılıyor bunlar, hayretler içerisindeyim."