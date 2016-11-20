T24 LogoT24 Logo
Spor

Dursun Özbek: İnanmayan otobüse binmesin

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisine giden taraftarları uğurladı

20 Kasım 2016 19:51

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ülker Stadı'na giden sarı-kırmızılı taraftarları uğurlarken, "Galibiyete inanmayan otobüse binmesin" diye konuştu. 

Fenerbahçe derbisine gitmek için Türk Telekom Arena'da toplanan Galatasaraylı taraftarları ziyaret eden Dursun Özbek GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Kadıköy'e inanarak gidiyoruz. İnancı olmayan otobüslere binmesin. Hepimizde Aslan yüreği var. Oradan galibiyetle döneceğiz. Hep beraber tarihe geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Dursun Özbek, Beşiktaş deplasmanına da sarı kırmızılı taraftarlarla birlikte gitmişti.

ETİKETLER

GalatasarayDursun ÖzbekFenerbahçe

İlgili Haberler

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Ülker Stadı, Fenerbahçe-Galatasaray derbisine sahne olacak. Peki Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak

Derbi günü; Galatasaray, 17 yıllık Kadıköy saltanatını yıkabilecek mi?

2010 yılından bu yana ilk kez Galatasaray taraftarları da tribünde olacak

Derbi öncesi U21'de Fenerbahçe, Galatasaray'ı 5-0 yendi!

U21 Ligi'nde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 5-0 mağlup etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24