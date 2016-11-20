Dursun Özbek: İnanmayan otobüse binmesin

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ülker Stadı'na giden sarı-kırmızılı taraftarları uğurlarken, "Galibiyete inanmayan otobüse binmesin" diye konuştu.

Fenerbahçe derbisine gitmek için Türk Telekom Arena'da toplanan Galatasaraylı taraftarları ziyaret eden Dursun Özbek GSTV'ye açıklamalarda bulundu.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Kadıköy'e inanarak gidiyoruz. İnancı olmayan otobüslere binmesin. Hepimizde Aslan yüreği var. Oradan galibiyetle döneceğiz. Hep beraber tarihe geçeceğiz" ifadelerini kullandı.



Başkan Dursun Özbek, Beşiktaş deplasmanına da sarı kırmızılı taraftarlarla birlikte gitmişti.