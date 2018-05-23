Dursun Özbek: Galatasaray Adası'na köşk yapacağız

Galatasaray başkan adaylarından Dursun Özbek, seçildiği takdirde Galatasaray Adası'na bir köşk yapacağını söyledi. Özbek'in aktardığına göre yapılması planlanan köşk bir sosyal tesis olarak düzenlenecek.

Galatasaray'da 26 Mayıs’ta yapılacak olan başkanlık seçimine adaylığını koyan Dursun Özbek, A Spor kanalında Galatasaray Adası'na ilişkin olarak şunları söyledi:

“Adanın eskisi gibi Galatasaraylılar’a hizmeti için çalışıyoruz. Galatasaray Adası, Galatasaray’ın boğazdaki mührüdür. Galatasaray’a güzel bir köşk yapacağız ve sosyal tesisi olmasını sağlayacağız. Seçilirsem eğer bu kulübün mührünü tekrar oraya koyacağım.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, geçen sene mayıs ayında mahkeme kararı sonrası adanaki işletmeyi yıkmıştı. Galatasaray da adada kanuna aykırı yapılan eklemeler sonucu yapılan yıkım işlemine ilişkin "Yıkılan yerler, kira sözleşmesi bitmesine rağmen hukuku hiçe sayan şahsın yaptığı eklentilerdir" açıklamasında bulunmuştu. Açıklamanın devamında şu ifadeler yer almıştı:

"Yıllardır Ada'da işgalci konumunda olan kiracının burayı kullanması mümkün değildir. Ada en kısa sürede, Galatasaray Adası ile ilgili olarak yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da alınan karar gereğince ve kanuna uygun şekilde yeniden düzenlenerek Türk sporuna ve üyelerimize hizmet vermeye devam edecektir."