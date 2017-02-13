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Spor

Dursun Özbek: Dün önemli bir fırsatı kaçırdık

"Camiamızı kenetlenmeye davet ediyorum"

13 Şubat 2017 15:58

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Spor Toto Süper Lig'de dün Kayserispor'a karşı aldıkları 2-1'lik yenilginin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Dursun Özbek, Türk Telekom Arena'da TEMSA firması ile yapılan sponsorluk anlaşması töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kayserispor yenilgisi ve taraftarların tepkisinin hatırlatılması üzerine Özbek, "Dün gerçekten önemli bir fırsatı kaçırdık. Hepimiz son derece üzgünüz ancak lig uzun bir maraton." dedi.

Lig sıralamasında bir önceki hafta ile bu hafta arasına bir fark olmadığını dile getiren sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Son dönemde ligimizin kalitesi çok yüksek seviyeye geldi. Tüm takımlar birbirini yenebiliyor. Dün alınan sonuç üzüntü vericiydi ama bundan bir an önce kurtulmamız lazım. Galatasaray şampiyonluk yarışından kopmuş değil. Hatalar olabilir ama bu durum bizim başarı isteğimizi köreltmez." diye konuştu.

 

"Camiamızı kenetlenmeye davet ediyorum"

 

Tüm camiaya seslendiğini aktaran Dursun Özbek, "Şampiyon olmayı dün ne kadar istiyorsak, bugün daha fazla istiyoruz." derken, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatalardan ders çıkarmayı bilmemiz lazım. Ben dünkü maçın etkisini bugünden itibaren üzerimizden atmamız gerektiğini düşünüyorum. Başarıya odaklı bu yarışta inancımızı bir basamak daha yukarı çıkarma isteğindeyim. Galatasaray, futbolcusuyla, yöneticisiyle, taraftarıyla bir bütündür. Bizim özellikle bugünden itibaren buna daha fazla dikkat etmemiz lazım. Kaybedilen bir şey söz konusu değil. Yarışma azmini zerre kadar eksiltmeden, mücadeleyi daha da artırarak yolumuza devam edeceğiz. Sonucun Galatasaray için hayırlı olacağına inanıyorum. Camiamızı kenetlenmeye davet ediyorum. Zaten aksi Galatasaray'ın ananelerine yakışmaz."

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