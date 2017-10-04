Dursun Özbek: "Kurullarla olan sorunu TFF ile görüşeceğiz"

Kulüpler Birliği\'nin olağan toplantısı Maslak\'ta bulunan ofiste gerçekleştirildi. Kulüpler Birliği yeni yönetiminin ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Dursun Özbek, Hakkari Çukurca\'da meydana gelen bombalı saldırıda 4 şehit ve 4 yaralı olduğundan dolayı üzüntü içinde olduklarını belirtti. Düzenlenen toplantıya Osmanlıspor ile Beşiktaş kulüplerinden temsilci katılmazken diğer kulüplerden başkan ve temsilciler yer aldı.

Özbek, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşmede Türk sporundaki çalışmalara hız verilmesi ve stopaj miktarları ile ilgili yardım istenildiğini belirtti. Bu hafta milli maç olduğunu hatırlatan Dursun Özbek, \'\'Milli maçın mutlaka kazanılması lazım. Arkadaşlarım adına galibiyet beklediğimizi belirterek, başarılar diliyorum. İnşallah beklenen sonuçları alacağız\'\' dedi.

\'\'STOPAJ VE AMATÖR SPORLAR İLE İLGLİ ÇALIŞMA YAPILACAK\'\'

Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı ziyarette bulunduklarını hatırlatan Dursun Özbek, \'\'Burada bazı konuları ilettik. Spor Bakanımız da vardı. Cumhurbaşkanımızın da ilettiği gibi Türk futbolunda bazı çalışmaların da Kulüpler Birliği tarafından yapılmasının uygun olacağı, Maliye ve Spor Bakanlığı katkılarıyla hız vermemizi istedi. Kulüpler yasası ve 6222 sayılı yasa var. Bu manada kulüplerin çalışma grubu ile bir çalışma başlatıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı en kısa sürede kendilerine iletilmesiydi. Bir diğer konu stopaj miktarı yıl sonu itibari ile yüzde 15\'ten bir artış olacak. Biz kulüplerin mali yapısının uygun olmadığını belirterek destek istedik. Bizden bir çalışma istendi. Bunun içine amatör sporlarla ilgili harcamaların da desteklenmesi gerektiğini iletmiştik. İkisini kombine ederek bir çalışma içinde olmamızı istedi. Bu manada bir hazırlık yapılacak ve sunulacak.

\"TFF KURULLARININ VERDİĞİ CEZALAR TATMİNSİZLİK YARATIYOR\"

Toplantıda saha kapatma olaylarının da gündeme geldiğini söyleyen Özbek, şu ifadeleri kullandı: \"Cezanın kişiselleştirilmesi gündeme geldi. Tribün veya saha kapama cezaları veriliyor ama Passolig uygulamasında cezaların kişiselleştirilmesi ön plandaydı. TFF Kurulların verdiği cezaların kulüpler nezdinde tatminsizlik yaşattığını görüştük. Federasyon ile görüşmeye karar verdik. Bunların düzeltilmesi gerekiyor. Ayrıca video hakem uygulamasının ne zaman nasıl olacağı konusunda da TFF ile görüşeceğiz.\"

Dursun Özbek ayrıca gündemlerinde yabancı sınırlamasıyla ilgili bir madde olmadığını ifade etti.

\"KURULLAR İLE İLGİLİ TFF İLE GÖRÜŞECEĞİZ\"

TFF\'nin kurullarının kestiği cezalara Kulüpler Birliği olarak bir yaptırım güçleri olmadıklarını söyleyen Özbek, \"Gündemimize geldi ancak bu konu ile ilgili federasyonla kısa bir süre içerisinde görüşmek istiyoruz. Giderek boyutları büyüyor. Başka şeyleri tetiklemesinden korkuyoruz. En kısa sürede TFF ile görüşeceğiz. Şikayet ettiğimiz konular sadece hakemler değil. Tahkim ve disiplin kurulları da buna dahil. Bunların kendi akışına bırakılmaması lazım. İlgililerle bu konuda bir araya gelerek çözüm bulmak zorundayız. Biz kitlelere hitap ediyoruz. Bunun tırmanmasına izin verilmemesi lazım. Daha sezon başındayız. Bunların kontrolden çıkmaması gerektiğine inanıyoruz. Bu manada federasyon ile görüşeceğiz\" diye konuştu.

Toplantıda yer almayan kulüp temsilcileri ile ilgili de konuşan Özbek, \"Mazeretleri var, ben görüştüm. Seyahat nedeniyle katılamadılar ama alacağımız kararların arkasındalar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Dursun Özbek\'in açıklamaları

-Başkanların çıkışları

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ - Hakan TARHAN / İstanbul,(DHA) -