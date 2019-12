'Dursun Çiçek peşinen suçlu ilan edildi'

Albay Dursun Çiçek'in avukatı Mustafa Çevik, ''müvekkilinin peşinen suçlu olarak ilan edilmesi her türlü hukuki izahtan yoksun'' olduğunu ifade etti.

Çevik, yaptığı yazılı açıklamada, medyada ''irtica ile mücadele planı'' adı altında yer alan haberlerde ''planı müvekkilinin hazırladığı ve altını imzaladığının iddia edildiğini'' kaydederek, bu iddialar üzerine müvekkili Albay Dursun Çiçek adına açıklama yapmak mecburiyeti doğduğunu ifade etti.

Gelinen bu aşamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği belirtilen bir ihbar mektubunda, ''planın müvekkili Çiçek tarafından hazırlandığı ve altındaki ıslak imzanın da müvekkiline ait olduğunun'' iddia edildiğini anımsatan Çevik, ''Tamamen hukuk dışı ve kamuoyuna yönlendirmeye yönelik bu iddiaların sistematik ve metodik açıdan hukuki bir tutarlılığı bulunmamaktadır'' görüşünü savundu.

Çevik, açıklamasında şunlara yer verdi:

''Bu iddialarda, 12 Hazirandan bugüne kadar geçen sürede, günümüzün teknolojik imkanları kullanılarak ıslak imzanın da taklit edilebileceği gerçeği gözardı edilmiştir.

Cumhuriyet Savcılarının sadece aleyhte olan delilleri değil, lehte olan delilleri de toplaması gerekir. Aksi yaklaşım hukuk devletinde asla tasvip görmeyecek, yargısız infaz sistemini çağrıştıracaktır. Kaldı ki, müvekkilimin evinde, iş yerinde, arabasında yapılan aramalarda ıslak imza iddiasını teyit edecek herhangi bir kanıt bulunmamıştır. Buna karşın, bazı medya kuruluşlarında müdafilerden saklanan soruşturma dosyasına atıfta bulunularak müvekkilimin peşinen suçlu olarak ilan edilmesi her türlü hukuki izahtan yoksundur.

Gündeme taşınan yeni iddiaların Genelkurmay Başkanlığı Askeri Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında her yönüyle incelenmesini ve gerçeklerin kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz.''