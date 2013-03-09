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Politika

Dursun Çiçek, Meclis'ten yardım istedi

Balyoz ve Ergenekon davalarının tutuklu sanığı Dursun Çiçek, TBBB Dilekçe Komisyonu'na, suçsuzluğunun ispatı için Meclis'ten yardım istedi

09 Mart 2013 00:56

Balyoz ve Ergenekon davalarının sanığı emekli Albay Dursun Çiçek, 'ıslak imza' ve 'balyoz' davalarında hukuksuzluk yapıldığını savunarak suçsuzluğunun ispatı için Meclis Dilekçe Komisyonu'na dilekçe gönderdi.

Balyoz Planı ve Ergenekon davaları sanıklarından emekli Albay Dursun Çiçek, suçsuzluğunun ispatı için TBMM'ye başvurdu. Çiçek'in, Silivri Cezaevi'nden Meclis Dilekçe Komisyonu'na yaptığı başvuruda, 'yasadışı dinlendiğini, bir belgeye haberi olmadan isminin yazıldığını, imzası taklit edilerek kendisine iftira atıldığını' iddia etti.

Dilekçede, 'ıslak imza' ve 'balyoz' davalarında hukuksuzluk yapıldığını savunan Dursun Çiçek, suçsuzluğunun ortaya çıkarılması hususunda komisyondan yardım talep etti.

Çiçek, dilekçede, yargı mensuplarıyla ilgili şikayetlerini Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na ( HSYK ) ilettiğini ancak olumlu sonuç alamadığını belirtti.Çiçek, ayrıca dilekçesinin bir suretinin de Yasadışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu'na gönderilmesini talep etti.

Çiçek, komisyona dilekçe ile birlikte bir DVD gönderdi.

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