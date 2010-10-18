-DURSUN ÇİÇEK DURUŞMAYA KOLTUK DEĞNEĞİYLE GELDİ İSTANBUL (A.A) - 18.10.2010 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' iddialarıyla ilgili haklarında dava açılan ve Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan ile Albay Dursun Çiçek'in de aralarında bulunduğu 7 sanıklı davanın 13. duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Albay Çiçek, avukat Serdar Öztürk ve Mehmet Deniz Yıldırım ile tutuksuz sanık Ufuk Akkaya katıldı. Tutuksuz sanıklar İlhami Ümit Handan ve Özel Yılmaz ile hakkında yakalama kararı bulunan Bedrettin Dalan ise duruşmaya gelmedi. Yaklaşık 1,5 ay aradan sonra devam edilen duruşmada Dursun Çiçek'in stajyer avukat olan kızı İrem Çiçek de, stajını tamamlayarak avukatlık ruhsatını almasının ardından bugünkü duruşmaya babasının avukatı olarak katıldı. -YARGITAY'IN CİHANER DOSYASIYLA İLGİLİ KARARI - Cezaevinde spor yaparken ayağını inciten Dursun Çiçek'in de koltuk değnekleri ile duruşmaya geldiği görüldü. Duruşmada Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, dava dosyasının aslının Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda olduğunu belirterek, karar verilmesine rağmen dosyanın henüz iade edilmediği söyledi. Şengün, bunun üzerine avukatlara verilen kararın bir suretinin kendilerinde olup olmadığını sordu. Çiçek'in avukatı Celal Ülgen de, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun gerekçeli karardan sonra kararla birlikte dosyayı gönderilebileceğini dile getirdi. Duruşmada sanıklar tarafından verilen dilekçeleri okuyan Başkan Şengün, daha sonra sanıklara söz verdi. Doku incinmesi nedeniyle ayağının alçıda olduğunu ifade eden Dursun Çiçek, oturduğu yerden yaptığı konuşmasında, yaklaşık 6 aydan beri sözlü ve yazılı olarak verdiği dilekçelerinde uğradıkları haksızlıkları, mağduriyeti, hak ve hukuk arayışlarını mahkeme heyetine iletmeye çalıştıklarını söyledi. ''Bizim güvendiğimiz tek nokta aklı ve vicdanı hür, tarafsız ve bağımsız Türk yargıçlarıdır'' diyen Çiçek, ''Şahsıma yönelik, görev yaptığım kuruma yönelik bazı parmak izleri var. Benim sahte planda parmak izim yok'' diye konuştu. Çiçek, 100'e yakın tanıktan hiçbirinin dava konusu belgeyi kendisinin hazırladığını ima edecek en küçük kelimesinin bile olmadığını ifade ederek, belgedeki kullanılan terminolojiye, formata göre bunu bir albayın hazırlamasının mümkün olmadığını kaydetti. İyi hizmet vermek için sürekli kendisini geliştirmeye çalıştığını belirten Çiçek, ''Buna rağmen saçma sapan bir planla suçlanıyorum'' şeklinde konuştu. Duruşma Çiçek'in konuşmasıyla devam ediyor. -YAKALAMA KARARI ÇİÇEK'İN YÜZÜNE OKUNURKEN CELSE AÇILMIŞ- Bu arada, Dursun Çiçek hakkında çıkarılan yakalama kararı yüzüne okunarak tutukluluğa çevrildiği zaman, mahkeme heyetinin celse açarak duruşma numarası verdiği öğrenildi. Bu nedenle davanın bugünkü oturum 12 değil, 13. duruşma olarak görülüyor. Öte yandan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ''İrticayla Mücadele Eylem Planı'' davası ve Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ''Ergenekon terör örgütüne üye olma'' suçu kapsamında görülen davanın birleştirilerek İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesi yönünde karar almıştı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu da, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki ''Ergenekon terör örgütüne üye olma'' suçu kapsamında görülen davanın İlhan Cihaner'in Yargıtay 11. Ceza Dairesinde ''görevi kötüye kullanma'', ''evrakta sahtecilik'' ve ''imar kirliliğine neden olma'' iddialarıyla görülen davayla birleştirilerek Yargıtay 11. Ceza Dairesinde görülmesine karar vermişti.