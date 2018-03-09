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Politika

Dursun Çiçek: Doğu Perinçek CHP'den aday olmak istedi

"Bunu o dönemin İstanbul il başkanları yakından takip etmiştir, teyit ederler"

09 Mart 2018 10:33

CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "Kasım 2015 seçimlerinde Doğu Perinçek CHP listelerinden aday olmak istedi, kabul etmedik" dedi.

Habertürk'te Kübra Par'ın hazırlayıp sunduğu 'Açık ve Net' programına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'ten Perinç.ek hakkında iddialarda bulundu. Çiçek, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in Kasım 2015 seçimlerinde CHP listelerinden aday olmak istediğini fakat CHP'nin kabul etmediğini söyledi. 

Dursun Çiçek "Perinçek CHP listelerinden aday olup meclis'e girebilecekti fakat CHP listelerde anlaşamadığı için bunu kabul etmedi. Bunu daha çok o dönemin istanbul il başkanları yakından takip etmiştir sanırım teyit ederler" açıklamasında bulundu.

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