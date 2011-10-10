Durmuş Yılmaz: Dolarla borçlanmayın, Türk Lirası'nda kalın

T24 - Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, CNN TÜRK'te önemli açıklamalarda bulundu. Kurun dalgalanmasının yeni bir şey olmadığının altını çizen Yılmaz, vatandaşlara 'dolarla borçlanmayın, Türk lirasında kalın' uyarısında bulundu.



Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz, CNN TÜRK'te Taha Akyol ve Emin Çapa'nın sorularını yanıtladı.







Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şöyle:





* Kurun dalgalanması yeni değil. Türk lirasında kalın.

* FED bugüne kadar para bastı. Bundan sonra da para basmak zorunda kalabilir. Para basmak krizi çözme konusunda yeterli değil. ABD ve Avrupa yeterince hızlı karar alamıyor.

Euro Bölgesi dağılır mı?



* 6 ay önce olsa ihtimal zayıf derdim, şimdi ise yüksek.

AB toparlanacak mı?



* AB ve ABD'de de mali sistemin içi dolu değil. Avrupa'da kamu kurtarılacak hale geldi. Bu kısa vadede olacak bir şey değil. Bugün gelişmiş ülkeler hasta, minimum 5 yıl sürer.

Türkiye'nin durumu ne olacak?



* Yangın dışarıda ama o alev sizi de etkiliyor. Yeterli enstrümanımız var. Yanan bir yer yok şu an ama ihtiyatlı olmak lazım. Türkiye gerekeni yapıyor ama bazı açıklamalar gereksiz. Kur rejimi ile ilgili açıklamalar soru işareti yarattı. Siyasiler biraz mikrofondan uzak durmalılar, dikkatli açıklamalar yapmalı.

* TCMB mali istikrarı da fiyat istikrarını da gözetiyor.

TL fazla mı değerli?



* Piyasalarda hurafeler dolaşıyor; yüksek faiz, düşük kur. Ne benim zamanımda ne de benden sonra böyle bir politika olmadı. Gerçekçi kur diye birşey yok. TL'nin değerli olup olmadığı söylenemez.

Kurun ihracata etkisi



* Kur tartışması bilimsel olarak incelenmeli. Kurdaki artışın olumlu ve olumsuz etkileri var. Kurun ithalat üzerindeki etkisi de tartışılmalı. İthalatın değil, büyümenin beli kırıldı.

* Sürekli Merkez Bankası'nı eleştirmek kimseye birşey kazandırmaz.

* Türkiye'nin 5 tane Aliağa'ya ihtiyacı var.

* Kuru tartışarak büyük resmi kaçırıyoruz.

En büyük risk nerede?



* Resesyon mu enflasyon mu? Bu ikilemden kurtulmalıyız. Olağanüstü durum var, olağanüstü tedbirler lazım. En büyük risk korumacılık.



(CNNTURK.COM Özel)