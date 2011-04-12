-DURMUŞ YILMAZ: BİLGİ VERİLMEDİ ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, yerine yapılacak atamayla ilgili kararname konusunda kendisine bilgi verilmediğini, isimle ilgili de istişarede bulunulmadığını söyledi. Yılmaz, Bankanın 79. Olağan Genel Kurulu toplantısının ardından gazetecilerle sohbet etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın son açıklamalarına atıfla kararname konusunda kendisine bilgi verilip verilmediği sorusuna Başkan Yılmaz, "hayır" karşılığını verdi. Yerine getirilecek isimle ilgili kendisiyle istişarede bulunulup bulunulmadığı yönünde soruya da Yılmaz, sadece yüz mimiklerini kullanarak, "hayır" yanıtını verdi. Başkan Yılmaz, banka dışından birisinin mi başkan olacağı, başkanın banka dışından mı içinden mi olmasının daha iyi olacağı gibi konuya ilişkin tüm soruları "bilmiyorum" diyerek, yanıtsız bıraktı. Görev süresinin sona ereceği 18 Nisan Pazartesi günü devir teslim yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine de Yılmaz, "Kararname çıkarsa herhalde olur. Ama çıkmazsa öyle bir şey olmaz. Pazartesi günü 17.30'da 'Allahaısmarladık' deyip gideceğim" dedi. Yılmaz, personelle vedalaşmayı da pazartesi günü yapacağını ifade etti. -"BULURUZ BİR İŞ..."- Yılmaz, kendisine herhangi bir iş teklifi gelip gelmediğine ilişkin bir soruyu cevaplarken de "Bana hiçbir iş teklifi gelmedi, şu ana kadar" dedi. Sadece bir vakıf üniversitesinden "akademisyen" olması yönünde teklif aldığını belirten Yılmaz, doktorası bulunmadığını, doktora olmadan da akademisyenlik yapılamadığını kaydetti. Başkan Yılmaz, "Ne iş yapacaksınız peki" sorusuna, "Buluruz bir iş" diyerek esprili bir yanıt verdi. -"EŞİM, EMEKLİ OLMAMI BEKLİYOR"- Yılmaz, emeklilik sonrası süreçle ilgili bilgi verirken oturduğu lojmandan ayrıldığını dile getirdi. İş hayatı sürecinde 23 yıl piyasalarda çalıştığını, bu süreçte toplam 3 ay üst üste evde çocuklarıyla kahvaltı edemediğini, akşam yemeği yiyemediğini anlatan Yılmaz, "Dolayısıyla eşim emekli olmamı bekliyor" dedi. -EMEKLİ MAAŞI TARTIŞMASI- Durmuş Yılmaz, soru üzerine emekli maaşıyla ilgili basında yer alan ifadeleri eleştirdi ve "Yazılanların hepsi yalan, yanlış değil, yalan, kuyruklu yalan..." dedi. Yılmaz, "Vakfın başına bir iş gelmeseydi, normal olarak emekli olsaydım, büyük bir ihtimalle 5 bin lira eksi-artı 500 lira gibi bir yerde olacaktı maaşım. Fakat bugün itibariyle böyle bir maaş söz konusu değil" dedi. Vakıfla ilgili sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Yılmaz, "Emekli Sandığından da herhalde müsteşar maaşı neyse onu alacağım" dedi. "Müsteşar maaşı 4 bin lira civarında mı" sorusu üzerine de Yılmaz, "4 bin yok herhalde" karşılığını verdi. Yılmaz, bu arada eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti'nin Merkez Bankası Vakfı'ndan istifa edeceği yönündeki haberi de eleştirerek, bunun "yalan haber" olduğunu kaydetti. -HİSSEDARLARIN KAR PAYI İSYANI- Bu arada Genel Kurul toplantısında, banka hissedarları da söz alarak, görüş ve tepkilerini dile getirdi. Bazı banka hissedarları, özellikle kendilerine dağıtılan kar payının miktarına ilişkin eleştirilerde bulundu. Bankanın en büyük hissedarı olduğunu belirten bir aracı kurum sahibi, bankanın 1 milyar liranın üzerinde kar ederken, kendilerine sadece 40 lira verilmesine tepki gösterdi. Ellerindeki hisselerin ya alınmasını ya da gereğinin yapılmasını isteyen hissedar, şöyle konuştu: "(Kar payı dağıtın) diye bizi meletiyorlar. Elimizdeki hisseleri ya alın ya yakın ya da biz kendimizi yakalım. Ana sözleşmeye sığınarak, 1 katrilyon liralık kardan 3 bin lira kar dağıtıyorsunuz, bu hak değil. Kim buna sebep oluyorsa, ben ona hakkımı helal etmiyorum. Sınırı zorluyorsunuz, Merkez Bankası'nın arka kapısında benzin döküp kendimi yakacağım. Hazine buradan parayı alıp kullanıyor ama bizim de ahımızı alıyor. 24 saat size beddua ediyorum." Hissedarlardan Jale Yazıcıoğlu da haklarının yılda 1 kez yapılan genel kurula davet edilmek olmadığını belirtti ve "bu bizimle alay etmek oluyor" dedi. Banka sermayesinin miktarını eleştiren hissedar Mehmet Akçakoca da devlet erkanının Avrupa müktesebatından söz ettiğini ama Avrupa'da bütün merkez bankaları sermaye artırımına giderken Türkiye'de bunun yapılmadığını söyledi. Merkez Bankası Başkanı Yılmaz da Akçakoca'nın sözleri üzerine, hissedarların sermaye artırımına gidilmesini istemeye hakları olduğunu ancak Avrupa'da şu ana kadar sermaye artırımına giden bir merkez bankasının da bulunmadığını söyledi. Yılmaz, "Bugün itibariyle elimizdeki bilgiler dahilinde Avrupa merkez bankalarından hiç birinde bir sermaye artırımı yok ama önümüzdeki dönemdeki gündem maddelerinden biri bu olacak" dedi.