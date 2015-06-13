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Durmuş Yılmaz 30 bin TL emekli maaşı aldığı iddialarına cevap verdi

Eski Merkez Bankası Durmuş, TCMB Vakfı'ndan 3 bin 600 lira emekli maaşı aldığını açıkladı

13 Haziran 2015 22:56

Eski Merkez Bankası Başkanı MHP Uşak Milletvekili Durmuş Yılmaz, TCMB Vakfı'ndan 30 bin TL emekli maaşı aldığı yolundaki iddialara Twitter'dan cevap verdi. Yılmaz, vakftan ayda 3.600 TL aldığını açıkladı.

MHP'den Uşak Milletvekili seçilen eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, dün Meclis'e giderek işlemlerini yaptırdı. 90 TL tutarındaki altın kaplamalı TBMM rozetini satın almayan Yılmaz, "Rozetli de olur rozetsiz de olur. Önemli olan vereceğiniz katkıdır." dedi. Ancak, Durmuş'un açıklamalarının ardından Merkez Bankası'ndan emekli olan Yılmaz'ın TCMB Vakfı'nden 30 bin TL emekli maaşı ve de 2 milyon TL emekli ikramiyesi aldığı iddia edildi.

Bu iddialara kişisel Twitter hesabı üzerinden cevap veren Yılmaz, şunları söyledi: "Yalancılar, TCMB Vakfından ne 30.000 TL emekli maaşı, ne de 2.000.000 TL ikramiye aldım."

"TCMB Vakfından aldığım Maaş 3.600 küsür TL'dir, TC Ziraat Bankası Yenimahalle Şubesindeki hesabıma yatmaktadır, isteyen kontrol edebilir."

"Allah'tan korkmayan utanmazlar, ispat ederseniz bütün servetimi size bağışlayacağım, ispat edemezseniz benim kul hakkımı nasıl ödeyeceksiniz?"

"Biraz vicdan, biraz utanma lütfen."

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