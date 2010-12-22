-''DUR''MAYAN MİNİBÜSTEN KAÇAK SİGARA ÇIKTI VAN (A.A) - 22.12.2010 - Van'ın Çatak ilçesinde ''dur'' ihtarına uymayan, ancak uyarı ateşinden sonra durdurulan minibüste yapılan aramada, 2500 paket kaçak sigara bulundu. Çatak Kaymakamı Ahmet Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürücü M.A. ile 7 aylık hamile eşi B.A'nın yaralandığı olayla ilgili, 156 Jandarma İmdat telefonuna ''minibüste kaçak sigara olduğu'' yönünde ihbarda bulunulduğunu söyledi. İhbarı değerlendiren güvenlik güçlerinin, Çatak'tan Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Belenoluk köyüne giden M.A. yönetimindeki minibüse, Büyükağaç Karakolu önünde ''dur'' ihtarında bulunduğunu bildiren Kaymakam Demirci, sürücünün ihtara uymayarak olay yerinden uzaklaşması üzerine açılan uyarı ateşinde sürücü M.A'nın bacağına isabet eden kurşunla, eşinin ise topuğunun kesilmesi sonucu yaralandığını ifade etti. Demirci, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayın ardından araçta yaptığı aramada 2500 paket kaçak sigara ele geçirildiğini belirterek, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini kaydetti. Bu arada, Çatak Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Van'daki hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Akşam saatlerinde Çatak'tan Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Belenoluk köyüne giden M.A. yönetimindeki minibüse, Büyükağaç Karakolu önünde ''dur'' ihtarında bulunulmuş, sürücünün ihtara uymayarak olay yerinden uzaklaşması üzerine açılan uyarı ateşinde sürücü ve 7 aylık hamile eşi yaralanmıştı.