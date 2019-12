Durham Boğası artık yaralı

Bunlardan birisi de NBA'de 12 sene forma giymiş yıldız Rodney Rogers. Bir zamanlar NBA'in en iyi altıncı adamı ve üçlük makinesi Rogers, geçtiğimiz günlerde ağır iş makinesinden düşerek felç geçirdi. Gönül isterdi ki Rogers'ı iyi bir haberle veya hayatındaki yeni başarıyla onu anlatalım ama maalesef çok kötü bir haberle vesile oldu. İşte sizlere çok kısa bir süre içinde unutulmuş bir NBA yıldızının hatırlatma yazısı...Rodney Ray Rogers. Ona kısaca 'RRR' diyebiliriz. 20 Haziran 1971'de North Carolina'nın Durham şehrinde dünyaya gelmiştir. Rodney, Willie Wadworth ve Estella Rogers'ın dördüncü ve en küçük çocuğudur. Babası ailesini terketti ve Teksas'a taşındı. Rodney 8 yaşına geldiğinde babasının ölüm haberini aldı. Çocukluğunda bütün zamanını Durham'deki McDougald Terrace Housing Project'te geçiriyordu.Annesi Estella 1988'de adeta ölümden döndüğü bir trafik kazası geçirdi. Bu kazannın ardından bir sürü sakatlık ve rahatsızlık geçirdi. Yıllarca tedavisini sürdürdü. 2 haftadan fazla süre komada kaldı ve 3 aydan fazla da hastanede kaldı. Annesi hafıza kayıpları da yaşıyordu o yüzden oğlunun güvenliği için, daha fazla ilgilenilebilmesi için Nathaniel Brooks'un yanına yerleşmesini istedi. Brooks, Rodney'nin küçükken koçluğunu yapmıştı. Rodney böylece lisedeki son iki yılını Hillside Lisesi'nde geçirdi.'Baba' diyebileceği üvey babası James Spencer 1990'da akciğer kanserinden öldü. En büyük kardeşi Renita North Carolina'nın Memorial Hastanesi'nde hemşire oldu. En büyük erkek kardeşi Stacy Eastern Okuluna başvurdu.Doğduğu memleketin lisesi Hillside High School'a giden Rodney bir basketbolcu olarak “The Durham Bull” yani “Durham Boğası” tanınmaktadır. 1990 yılında North Carolina eyaletinin yılın basketbolcusu seçilmiştir. Lisede basketbol hayatı son derece başarılı geçen Rogers'ın son yılında tutturduğu istatistikler akıl almayacak kadar iyiydi. Maç başına 28.3 sayı 12.3 ribaunt ile oynadı ve takımını 27-2 galibiyet rekoru kırdırdı.Lise bitti ve Rodney için artık bir sonraki adımı atmak gerekiyordu: Üniversite Basketbolu. Rodney, Wake Forest Üniversitesi'nde basketbol oynamaya başlar. Üniversite kariyeri 1990-93 yılları arasında geçti. İlk yılı olan 1990-91 yılında 'yılın çaylağı ödülü'ne layık görüldü. (sıralamalarda Grant Hill de varken) 1993'de Atlantik Bölgesinin en değerli oyuncusu seçildi. 1993 yılında Rodney için yeni ve en önemli adım gerekiyordu. Profesyonellik.1993 NBA Draft'inde (seçmelerinde) 9uncu sıradan Denver Nuggets tarafından seçilen Rodney Rogers NBA'ye nihayet adım atmış oldu. Aslında siz şu anda bunu okurken şuun düşünebilirsiniz: Bu adam bu kadar önemli bir yetenekse ve şöhretse neden 1inci sıradan değildi 9uncu sıradan seçiliyor? 1992 Draft'i NBA tarihinin en önemli Draft'lerinden biriydi. Ama 1993 Draft'inde de çok özel yetenekli ve yıldız olabilecek oyuncular girdi NBA'ye. Chris Webber ve Anfernee 'Penny' Hardaway bunlardan sadece iki tanesi. 90lara damgasını vuran bu oyuncular bugün neredeyse hatırlanmayacak.Rodney kariyerinin ilk 2 senesini Denver formasıyla geçirdi. İlk sezonunda zaten genellikle 'bench'te oturarak geçiriyordu. Hatta ilk yılında 8inci sıradan playoff'lara girdiler. İlk turda eşleştikleri birinci sıradan giren Seattle Supersonics'i elediler ki bu NBA tarihinde bir ilkti. Playoffa son sıradan giren bir takımın ilk sıradan giren bir takımı elediği daha önce hiç görülmedi o yüzden o sene Denver takımı NBA tarihine geçti. Rogers'ın ilk sezonundan hatırlanabilecek bir olayı daha var. Çaylak sezonunda 8 Şubat 1994'te Utah Jazz'e karşı forma giydi. Maçın sonuna doğru Rogers üst üste üç tane üç sayılık basket buldu ve Denver'ı galibiyete taşıdı. Bu maçtan sonra zaten tüm medya Rodney ile ilgilenmeye başladı.Rodney Rogers ikinci sezonunda maçlara ilk beşte çıkmaya başladı. Takımın LaPhonso Ellis'ın sakatlığı vesilesiyle Rogers ilk beşe iyice yerleşmişti. O sezon öyle geçti gitti. Sezon sonu gelince, yaz aylarında Denver Nuggets yönetimi Rogers'la yollarını ayırmaya karar verdi.28 Haziran 1995'te Los Angeles Clippers'a takasla gönderilen Rodney kariyerinin sonraki 4 yılını Los Angeles'ta geçirecekti. Bu arada Denver takasla gönderdiği Rogers karşılığında Brent Barry, Randy Woods ve Antoino McDyess'ın draft haklarını aldı.Yani Clippers kısa vadeli olarak karlı çıkmış olsa da uzun vadeli düşünüldüğünde Denver açık ara daha karlı diyebiliriz. Los Angeles Clippers çok iddalı bir takım olmadığından dolayı Rodney'nin burada geçirdiği 4 yılı çarçur oldu desek yalan olmaz. Tama Denver da şampiyon adayı bir takım değildi ama Clippers, pasifik grubunun sonuncusuydu. En önemlisi California eyaletinin 'öteki' takımıydı. Los Angeles'ın asıl temsilcisi LA Lakers'dı ve bu da Clippers'ın üzerinde çok büyük bir gölgeydi. Sessiz geçen yılların ve yolların ardından 1999 yılında Rodney, Phoenix Suns ile anlaştı.Rodney Rogers kariyerinde bir boşluk sayılabilecek Clippers döneminin ardından Susn'la anlaştı. Başarı ve güzel günler görmek adına Los Angeles'da rahatını bırakıp Phoenix çölünün yolunu tuttu. Phoenix'te oynadığı ilk yılında yani 1999-2000 sezonunda Rodney 'bench'ten gelerek 13.8 sayı ortalaması tutturdu. Sezonu sonunda 'yılın en iyi altıncı adam' ödülüne layık görülen Rogers takımı için önemli bir oyuncu haline gelmişti. Nitekim ödülü de bu yüzden aldı. O sene Suns playoff'lara büyük umutlarla girdi. Ama Los Angeles Lakers'a elendi ki o sene Lakers şampiyon oldu. Rogers Phoenix formasını 2002 yılının Şubat ayına kadar giydi ve ardından Boston Celtics'e takas edildi. Yani Rogers için yine yol göründü.Aslında Rodney Rogers'ın tüm kariyerine baktığınızda bir turist olduğunu idda edebilirsiniz. Çünkü neredeyse Amerika'nın her köşesinde ve here ikliminde basketbol oynadı. Suns, Rogers'ı Boston'a gönderdi. Orada da saha kenarından maça sonrada girerek orta mesafe şutuyla 10-15 sayı atan bir oyuncu profiline girdi. Boston Celtics o sene Doğu Konferansı Final'ine kadar ulaştı. Ama Doğu Final'inde Jason Kidd'li New Jersey Nets'e elendi. Son soa erdi ve yaz aylarında Rodney için yine yol gözüktü.Boston ile mukavelesi biten Rogers, o sezonun NBA Finalisti New Jersey Nets ile anlaştı. Nets forması giydiği sezon 7 sayı ortalaması tutturdu ki bu hiç de iç açıcı bir rakam değildi. Ama Nets yine NBA Final'ine ulaştı. Bu sefer rakibi San Antonio Spurs'tü ve Nets 6 maçta 4-2 Spurs'e boyun eğdi. Rogers, bu sefer çok yakın olduğu şampiyonluk yüzüğünün ancak yanından geçebildi. Bir sonraki sezonda daha fazla oynamaya başladı ve sayı ortalaması daha fazla arttı. Ama bu sefer de sakatlıklar nedeniyle performansında gerileme oldu.3 Ağustos 2004'te New Orleans Hornets ile anlaşan Rogers sezonunun büyük bir bölümünü sakatlıkla geçirdi. Sezon bitmeden Şubat ayında Philadelphia 76ers'a takas oldu. O Sixers'a alınmasının nedeni yedek bir forvet ihtiyaç duyulmasıydı. Düşen performansının yanında yaşının da ilerlemesi sebebiyle basketbolu bırakması en doğru olanıydı. O da öyle yaptı. Rodney Rogers 2005 yılında profesyonel basketbol kariyerini noktaladı.3 yıllık sesi soluğu çıkmayan Rodney Rogers Birkaç gün önce çok acı bir vakayla tekrar karşımıza çıktı. Haber şöyleydi: “Rodney Rogers felç geçirdi.” Bu onu tanıyan tanımayan herkesi üzdü. Paraya ihtiyacı olmaya biriydi. Ama Rogers sırf zevk için ağır iş makinelerinde operatörlük yapıyordu. Rogers kullandığı araçtan düştü ve bu kaza sonucunda eski basketbolcunun omzundan aşağısı felç oldu. Bu herkesi üzdüğü kadar bir o kadar da şaşırttı. Rogers'ın menajeri ve avukatı James Williams olay sonunda şöyle bir açıklama yaptı: “Rogers avlanan, motora ve ata binmekten zevk alan biri. Ağır iş makinelerini çok seviyor.”Eski NBA oyuncusu Rodney Rogers'ın en çok ailesini üzgü. Karısı Tisa White ve üç çocuğu şu anda çok günler geçiriyor. Bir zamanlar babalarını sahada NBA yıldızlarının arasında basketbol oynarken izlerken şimdilerde onun felç olduğunu öğreniyorlar. Bunu kabullenmeleri de tabi ki çok zor.O bir çok takım gezdi. Bir çok NBA yıldızıyla oynadı. Bir çok takım onu haksız yere takas ederken o ligin 'En Iyi Altıncı Adam'ı seçildi. 12 yıllık kariyerini bitirdi ve 3 yıl sonra tekrar gündeme geldi. Paraya ihtiyacı yoktu. Ama o sırf mütevazi çalışkan ve mütevazi kişiliği yüzünden ağır iş makinesinden düşerek felç geçir. Tüm dünyayı üzen Rodney Rogers elbette hatırlanacak ve konuşulacak. Gönül isterdi ki onu yine şaşırtıcı bir başarısıyla vesile edip anlatalım. Bu olayın üzerinden uzun yıllar geçecek ama herkes onu “Durham Boğası” olarak hatırlamaya devam edecek.