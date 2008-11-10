‘Durgunluğu karşı vergi indirimleri kullanılabilir’

İngiltere Başbakanı Gordon Brown vergi indirimlerinin İngiliz ekonomisini teşvik için kullanılabileceğini söyledi.



Brown, bir televizyon kanalında "mali yardımların İngiltere'nin gelecek yıl olası bir durgunluktan çıkmasına yardımcı olup olmayacağı" yönündeki bir soruya karşılık olarak, vergi indirimlerinin İngiltere ekonomisini teşvik için kullanılabileceğini belirtti.



Gordon Brown, bu önlemin gelecek birkaç haftada, yöneticiler tarafından değerlendirilebileceğini ifade etti.



Dünya genelinde ülkelerin ekonomilerini yeniden harekete geçirmeye çalıştığına dikkati çeken Brown, bunun bir yolunun ekonomiye daha fazla para koymak, diğer bir yolununsa harcamaları artırmak olabileceğini kaydetti.

