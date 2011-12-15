-Düren: ''Güzel günler yaşıyoruz'' İSTANBUL (A.A) - 14.12.2011 - Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, camia olarak hafta başından beri güzel günler yaşadıklarını söyledi. Düren, Stoke City maçının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, futbolda şike davasında Serdal Adalı, Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş'in tahliye edildiğini, bu arkadaşlarına kavuştuklarını ifade ederek, bugün de Stoke City'i yenmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti. Teknik heyetin kendilerini mahcup etmediğini kaydeden Düren, şöyle konuştu: ''Kendilerine olan güveni doğru çıkarttılar. Çok yoğun bir maç programı içinde böyle bir başarıyı bize yaşattılar. Tekrar şükranlarımızı iletiyoruz kendilerine. Bu galibiyeti Tayfur hocamızın başkanla birlikte evinde seyrediyor olması ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Tayfur hocamıza geçmiş olsun, diliyoruz. Serdal kardeşimize Ahmet kardeşimize de öyle. Tekrar aynı şeyi tekrarlamakta fayda var. Tayfur hoca bizim teknik direktörümüzdür. Şu anda zor bir dönemden geçiyor. Kendisini toparlaması lazım. Kendisine gelmesi lazım. Ailesiyle evinde süre geçirmesi lazım. Bunu insanların çok doğal ihtiyaçları olarak görmek lazım. Bu süre sonunda hoca ne düşünüyorsa nasıl bir karar alacaksa bunu saygıyla karşılayacağız ve birlikte Beşiktaş için en doğrusunu yapmaya çalışacağız. Vekaleten yürütüyor olsa da Carlos hoca başarılı bir grafikte devam ediyor. Şu anda Beşiktaş'ın bir hoca problemi yok. Kimin ne zaman göreve geleceği konusunda sorular yöneltiyorsunuz. Şu anda Carlos vekaleten yönetiyor, hocamız Tayfur Havutçudur. Ne zaman isterse takımın başına gelir. Bundan sonraki günlerde netleşir.'' Düren, Carvalhal'ın Tayfur Havutçu'nun yardımcısı olması gibi bir durumun söz konusu olup olmadığı sorusuna ise ''O kadar güzel takımımız var ki herkes bu takımın başında olmak ister'' diye yanıt verdi. Mete Düren, Tayfur Havutçu'nun geleceğiyle ilgili kararı sonrası, yönetim kurulu olarak değerlendirme yapacaklarını ifade etti.