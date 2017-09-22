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Durdurulan şüphelinin üzerinden altın sikke çıktı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS’ta polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kişinin panik içinde attığı peçete içerisinde 60 altın sikke ele geçirildi

22 Eylül 2017 02:20

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS’ta polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kişinin panik içinde attığı peçete içerisinde 60 altın sikke ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yiğitler Mahallesi Oğuzlar Parkı civarında şüphe üzerine H.C. adlı kişiyi kimlik kontrolü için durdurdu. Polis, bu sırada H.C.\'nin rulo şeklindeki bir peçeteyi yere attığını farketti. Peçeteyi kontrol eden polisler, içerisinde 60 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen altın sikke ele geçirdi. Sikkelere el konulurken, H.C. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu\'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

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