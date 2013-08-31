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Duran Kalkan: Suriye'ye müdahale Ortadoğu Savaşı'nı başlatır

Duran Kalkan: Türkiye işin içine girer. İran zaten içinde, Araplar zaten içinde; dolayısıyla bir bölgesel savaş olur. Ortadoğu savaşı olur, herkes bunu açık görmeli

31 Ağustos 2013 13:02

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olası bir müdahalenin parçası olmaması gerektiğini belirterek, "Bu tıpkı 1. Dünya Savaşı gibi Ortadoğu’da gerçekleşen yeni bir askeri dünya savaşı haline gelir" diye uyardı.

Duran Kalkan, Suriye’ye müdahale konusundaki açıklamasında Türkiye’ye mesajlar gönderdi.

Kalkan, Suriye’ye dönük askeri bir dış müdahalenin Suriye ile sınırlı kalmayacak bir savaşa yol açacağını iddia ederek “Bu tıpkı 1. Dünya Savaşı gibi Ortadoğu’da gerçekleşen yeni bir askeri dünya savaşı haline gelir. Bir bölgesel savaş, Ortadoğu savaşı olur, bunu herkes görmeli” dedi.

Örgüte yakın bir televizyon kanalına konuşan Kalkan, Suriye’ye dönük bir dış askeri müdahalenin, 1989-90’dan beri var olduğu söylenen 3. dünya savaşını en kanlı, en çatışmalı bir gerçeklik haline getireceğini öne sürdü. Kalkan ideolojik-siyasi boyutlu savaşın, askeri boyutlu bir savaşa dönüşeceğini bu savaşın kesinlikle Suriye sınırları içinde kalmayacağını, Irak’a yayılacağını, Bütün “Kürdistan’ı” içine alacağını savundu. Duran Kalkan, “Türkiye işin içine girer. İran zaten içinde, Araplar zaten içinde; dolayısıyla bir bölgesel savaş olur. Ortadoğu savaşı olur, herkes bunu açık görmeli” dedi.

KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kalkan, böyle bir savaşın Ortadoğu’da kazananı olmayacağını, bölge halklarının, demokrasi güçlerinin ve Kürt halkının bu savaşa karşı çıkması gerektiğini, Kürtlerin başından beri “3. Çizgiyi” savunduğunu da bildirdi.

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