Duran Kalkan: Kuzey Irak'taki PKK'lılar Türkiye'ye girmek için Kandil'e baskı yapıyor

PKK’lı Duran Kalkan, Türkiye’deki PKK’lıların sınır dışına çekilmesinin şu an için söz konusu olmadığını söyledi. Kalkan, PKK’nın Kandil yönetimi üzerinde büyük bir baskı olduğunu söyleyerek, Kuzey Irak’taki PKK’lıların Türkiye’ye girmek için baskı yaptıklarını belirtti.

Kalkan, “Önder Apo’ya özgürlük istiyor. Kürt sorununun çözüm sürecinin başlamasını istiyor. Kürt kimliğinin tanınmasını, Kürtlere adil, insanca, eşit davranılmasını istiyor. Bunları görmeden, gerillanın çekilmeye ikna edilmesi zordur” diye belirtti.

Duran Kalkan, Kürt televizyonu Sterk TV’ye çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalkan, PKK’nın sınır dışına çekilmesi konusunda, PKK’nın çekilme meraklısı olmadığını, hali hazırda çekilme pozisyonuna geçmiş olma durumunun da söz konusu olmadığını söyledi. Kalkan, “Şunun kamuoyu tarafından da, özellikle de ilgili kesimler tarafından da iyi bilinmesini istiyorum ki gerilla çekilme meraklısı değil. Güle oynayarak kimse çekilmek falan istemiyor. Tersi geçerlidir” dedi.

‘Öcalan, örgütle iletişime geçmeli’

Duran Kalkan, Kandil yönetimi üzerine PKK’lıların baskı yaptığını belirterek şunları söyledi:

“Herkes sanıyor ki gerilla zaten dünden hazır, hemen silahı kapar koşar. Öyle bir durum yok. Herkes şimdi tersi konumda. Güneydeki de Kuzeye gitmek istiyoruz diyor. Müthiş bir baskı var dayatma var yönetimimiz üzerinde. Eğer süreç ilerlemez, önder Apo’nun daha açık bir hitabı gelişmezse yönetimimizin bu konuda çok zorlanacağı, bu tutumların önünde set çekemeyeceği söylenebilir. Herkes böyle bilmeli. Bu bakımdan hem siyasetin tam açık hakim olması, el koyması, hem gerçekten de bunun Kürt sorununun siyasi çözümüne, Türkiye’nin demokratikleşmesine bağlı olduğu konusunda güvence verilmesi, hem de önder Apo’nun gerillaya doğrudan hitap edebilmesi gerekiyor.”

‘Hükümet yasal adımlar atmalı’

Hükümetin PKK’nın sınır dışına çekilmesi için bazı adımlar atması gerektiğini söyleyen Kalkan, “Önder Apo Newroz’da o tarihi çağrı, açıklamasını yaptı, yönetimimizde 2 gün sonra gerillaya ateşkes çağrısı yaptı, tüm gerilla güçleri ateşkes konumuna geçti. Yani Kürt tarafı olarak biz bu süreçte, bu aşamada yapmamız gerekenleri yaptık, atmamız gereken adımları attık. Bunun karşılığında da devlet ve hükümet tarafından çekilmenin koşullarının oluşturulması, çekilmenin yasal ve siyasal bir zemin kavuşturulması yönünde atılması gereken adımlar vardı. Bu konuda yeterli adım atılamıyor, kriz buradan doğuyor. Bizden değil, hükümet tarafından doğan bir kriz. Mümkün olduğu kadar bir kriz olmaması için çaba harcıyoruz. Bu konuda önder Apo’nun çok sabırlı bir tutumu ve çabası var. Herkes bunu bilmeli, takdir etmeli” dedi.

Duran Kalkan, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan Akil İnsanlar Komisyonu’nun görev ve misyonunu da değerlendirdi. Kalkan komisyonun mevcut düzeyde kalması durumunda bunun yetersiz olacağını savundu.