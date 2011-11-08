Duran Kalkan: BDP dağa çekilsin

T24 - KCK Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan, ‘Selahattin Erdem’ ismiyle Özgür Politika gazetesindeki yazısında BDP’ye “Meclis’ten çekil” çağrısı yaptı. BDP’nin AKP tarafından “terör örgütü” muamelesi gördüğünü ifade eden Kalkan, “Peki bütün bunların yaşandığı bir durumda BDP, onun yönetimi ve meclis grubu çekilmeyip de ne yapacak? BDP açısından artık bıçak kemiği de kesmiş, neredeyse bu sürecin sonuna gelinmiş gibidir. Bu durumda ‘çekilme’ olayının çok yönlü tartışılıp değerlendirilmesi ve geç kalmadan sürece uygun cevapların geliştirilmesi elbette elzemdir” dedi.

Kalkan, yazısında şunları söyledi:





“Yaşanan son olaylar üzerine, yani Büşra Ersanlı ve Ragıp Zarakolu’nun tutuklanması ardından yaptığı açıklamada BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, ilk defa ve ciddi bir biçimde ‘çekilmeyi gündeme alıp tartışacaklarını’ belirtmiş bulunuyor. Herhalde bu çekilme açıklaması birçok farklı şeyi birlikte içeriyor. Örneğin ortak Anayasa çalışmalarından çekilmeyi. Örneğin meclis çalışmalarından çekilmeyi, yani sine-i millete dönmeyi. Tabi bir kere gündeme girdimi çekilmenin sınırı yoktur. Bu süreç partiyi alıp dağa ya da yurtdışına çekilmeye kadar da gidebilir.”

Çekilirse ne olur?



“Peki BDP çekilirse ne olur?” diye soran Kalkan, yazısında “Elbette bu, çekilişin biçimi, yeri ve zamanına bağlıdır. AKP provokasyonuna gelerek yaşanacak yersiz ve zamansız bir çekilme AKP faşizmine hizmet edeceği gibi, yeri ve zamanı olmasına rağmen çekilmemek de AKP faşizmine hizmet eder. O nedenle BDP’nin çok derin düşünmesi ve iyi hesap etmesi gerekir. Aynı zamanda yeri geldiğinde cesur, ortak ve kararlı davranmayı bilmesi de gerekir... Meclis çalışmasından çekilirse mevcut meclisin demokratik meşruiyeti kalmaz. Meclis çözüm gücü olmaktan çıkınca sorunların çözümü sokakta ve dağda aranır. Bu da daha çok şiddet ve Türk-Kürt kopuşu demektir. BDP’nin dağa ya da yurtdışına çekilmesinin nelere yol açacağını ise varın siz düşünün!” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’da tartışılacak



KCK Yürütme Konseyi Üyesi Kalkan’ın önerisinin, 11 kasımda tüm il başkanları, belediye başkanları ve Parti Meclis üyelerini Diyarbakır’da toplanacak olan BDP tarafından değerlendirileceği belirtiliyor.



