-DURAK'IN EVİNDE ARAMA SÜRÜYOR ADANA (A.A) - 21.06.2011 - İçişleri Bakanlığı kararıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak'ın evinde arama sürerken, Belediye Meclis Başkan Vekili Mustafa Tuncel evinde yapılan aramanın ardından gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Durak'ın Mithat Saraçoğlu Caddesi'ndeki evindeki araması sürüyor. Durak'ın avukatı Necil Topuz da eve gelerek, polisten bilgi almaya çalıştı. Topuz, basın mensuplarına, neden arama yapıldığı konusunda bilgisinin olmadığını belirtti. Aynı saatlerde polis ekipleri, Belediye Meclis Başkan Vekili Mustafa Tuncel'in evi ile Büyükşehir Belediye binasındaki arama çalışmalarını tamamladı. Bazı evraka el konulurken, Tuncel ve belediye binasında bir kişi gözaltına alındı. Aramalara KOM Şube Müdürlüğünün yanı sıra İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği gözlendi.