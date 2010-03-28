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'Durak'ı görev alıyorsun da neden Zahid Akman'ı almıyorsun'

CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, hükümete "Aytaç Durak'ı görevden alıyorsun da neden RTÜK eski Başkanı Zahid Akman'ı neden görevden almıyorsun?" diye sordu.

28 Mart 2010 02:00

T24- CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, hükümete "Aytaç Durak'ı görevden alıyorsun da neden RTÜK eski Başkanı Zahid Akman'ı neden görevden almıyorsun?" diye sordu.

 
Bursa'da partisinin ilk kongresine katılan Baykal'ın hedefinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de vardı. Baykal, "Adana'yı görenler burnunun dibindeki Ankara'yı görmüyor mu?" dedi. Baykal'ın bu sözleri salondan büyük alkış aldı.

Baykal anayasa değişikliği paketiyle ilgili olarak da hükümete yüklendi, "Dertleri 3 maddeyle. Anayasa Mahkemesi, HSYK ve parti kapatmayı zorlaştırmak" dedi.


Baykal, Almira Otel'de düzenlenen partisinin Bursa İl Kongresinde, Türkiye'nin 4. büyük ili olan Bursa'nın ülkenin gelişmesinde önemli rol üstlendiğini söyledi.  Bursa'nın sanayide, ithalatta ikinci kent ve ihracatı ithalattan fazla olan bir yer olduğunu ifade eden Baykal, ilin Türkiye'nin öncü tarımsal faaliyetlerinin geçekleştirildiği, katma değeri başarıyla sürdüren bir bölge olduğunu anlattı.  Bursaspor'un son dönemlerdeki başarısının Bursa'yı gündeme taşıdığını, dikkatleri kentin üzerine çektiğini dile getiren Baykal, şöyle konuştu:
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'Yıllardır İstanbul'daki 3 büyükler dışında Anadolu'dan ne zaman bir takımın, Türkiye'nin İstanbul'dan ibaret olmadığını, İstanbul'un arkasında, bir büyük Anadolu kültürünün, insanının, medeniyetinin, iddiasının bulunduğunu ispatlayacağını beklerken Bursaspor, 'ben de varım, iddiamı ortaya koyuyorum' diye bir atılım gerçekleştirdi. Bu gelişmeleri zevkle izliyoruz. Başkanı İbrahim Yazıcı, teknik direktörü Ertuğrul Sağlam'ı, yıldız futbolcularını, Sercan, Ozan ve Volkan'ı, takım kaptanı Ömer'i selamlıyorum, başarılar diliyorum. Hepsini yürekten kutluyorum.'' 
    
Gelecek seçimin Türkiye için bir büyük yaşamsal seçim olacağını iddia eden Baykal, şöyle devam etti:
     ''Türkiye'nin tarih seçimi olacaktır. Bundan önce yaşanmış seçimler gibi, kendisini tekrar edecek, tekrar etmesi beklenen, tekrar etmesi doğal karşılanacak seçim değil. Önümüzdeki seçim, Türkiye'nin belki de tarihi kırılma noktasına doğru sürüklenip sürüklenmeyeceğinin milli irade tarafından karara bağlanacağı tarihi seçim olacak. Böylesi tarihi bir bir dönemde kongreyi gerçekleştiriyoruz.''

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