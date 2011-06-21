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DURAK VE TUNCEL'İN EVİNDE ARAMA ADANA (A.A)

21 Haziran 2011 11:27

-DURAK VE TUNCEL'İN EVİNDE ARAMA ADANA (A.A) - 21.06.2011 - İçişleri Bakanlığı kararıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak ile Belediye Meclis Başkan Vekili Mustafa Tuncel'in evlerinde polis ekipleri arama başlattı. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Durak'ın Mithat Saraçoğlu Caddesi'ndeki evine gelerek, arama yapmaya başladı. Ekipler, aynı saatlerde mevcut Belediye Meclis Başkan Vekili Mustafa Tuncel'in evi, Adana Demirspor kulüp binası ile Büyükşehir Belediye binasında da arama başlattı. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, aramaların nedeniyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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