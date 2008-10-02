Durak teftiş istedi

Eşine ait arazinin değerini, imar değişiklikleriyle yükselttiği ileri sürülen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Durak, denetim için müfettiş istediğini açıkladı.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı AKP’li Aytaç Durak, hakkındaki “imar rantı” iddialarının araştırılması için İçişleri Bakanlığı’ndan müfettiş talebinde bulunduğunu açıkladı.

Durak dün yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde hakkında çıkan haberlerin, bazı kişilerce kendisine karşı “karalama kampanyası” gerçekleştirmek amacıyla kullanıldığını iddia etti.

“Son derece özel bilgi birikimi gereken konuların gazete sütunlarında tartışılamayacağını” öne süren Durak, konunun aydınlığa kavuşturulması için İçişleri Bakanlığı’na bir dilekçe yazdığını ve kendisi ile belediyesinin denetlenmesi için müfettiş talebinde bulunduğunu belirtti.

Durak’ın eşine ait 1.8 milyon YTL değerindeki araziden imar değişikliğiyle yaklaşık 80 milyon YTL’lik “rant sağladığı” iddia ediliyor.



