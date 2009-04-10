Durak hakkında suç duyurusu

AKP Adana Milletvekili Derir Mir Mehmet Fırat Adana Belediye Başkanı Durak hakkında suç duyurusunda bulundu.



AKP Adana Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak ve bir yerel gazete hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama ve basın yolu ile hakaret ve iftira" iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.



Fırat'ın avukatı Hayri Haköver, verdiği dilekçede, bir yerel gazetede karikatürize edilen ilanda, Dengir Mir Mehmet Fırat'ın, "Adanalı Aytaç Durak benim düşmanımdır. O'na oy vermeyin" ifadesine yer verilerek, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ettiği öne sürüldü.



Suç duyurusunda şu ifadelere yer verildi:



"Eğer bu ilanı Aytaç Durak verdirmiş ise müvekkilimize iftira atmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten dolayı Durak'tan şikayetçiyiz. Ekte sunulan fotokopi ve gazete incelendiğinde, amacın, müvekkilime iftira atmak olduğu görülecektir. Şüpheliler hakkında kovuşturulma yapılarak, ceza davası açılmasını talep ederiz."

