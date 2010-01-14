Dur ihtarında ölen oğula 26 bin lira tazminat

T24- Adana 2. İdare Mahkemesi, ‘dur’ ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis kurşunuyla öldürülen 19 yaşındaki Murat Kasap’ı olayda altıda dört oranında ‘kusurlu’ buldu. Mahkeme oğullarını yitiren aileye de 20 bini manevi, toplam 26 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti. Aile karara isyan etti.











Radikal'de yer alan habere göre, 19 yaşındaki Murat Kasap ve arkadaşı Reşit Seven, 2006 yılında Ceyhan’da mobiletle dolaşmaya çıktı. Vakit akşam saatleriydi. Mobilet yeni alındığı için plakası, iki arkadaşınsa ehliyeti yoktu. Trafikte ters yöne girdiklerinde polis ikilinin peşine düştü. Panikle kaçarlarken mobilet devrildi. Mobileti kullanan Seven, aracın altında kaldı.



İddianameye göre “polis memuru İ.H.Y., Murat Kasap’ı 20-25 metre boyunca kovaladıktan sonra üç el havaya ateş açtı, bu sırada tökezleyerek yere düştü. Ayağa kalkarken silahı ateş aldı. Ellerini havaya kaldırarak ‘Vuruldum abi’ diyen Kasap, hastane yolunda öldü.”

Ölmesi, kendi kusuru



Polis memuru İ.H.Y., Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘taksirle insan öldürmek’ten önce iki yıl hapse çarptırıldı. İyi halden dolayı ceza bir yıl sekiz aya indirdi. Hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Böylece polis memuru bir gün bile cezaevinde kalmadı.

Kasap ailesinin dramı bununla da sınırlı değil. Baba Mustafa Kasap oğlunun ölüm yıldönümde kalp krizi sonucu öldü. Aile, İçişleri Bakanlığı aleyhine Adana 2. İdare Mahkemesi’ne dava açarak 150 bin TL manevi 50 bin TL de manevi tazminat talep etti. Bakanlık ise Murat Kasap’ın kendi kusuru sonucu öldüğünü savundu.



Adana 2. İdare Mahkemesi de kararında dur ihtarına uymayan Kasap’ın olayda 4/6, idarenin 2/6 oranında kusurlu olduğu sonucuna vardı. Mahkeme, ‘duydukları acı ve ızdırabı kısmen karşılayabilmek’ amacıyla aileye 20 bin TL manevi ve 6 bin TL de maddi tazminat ödenmesine hükmetti. Kasap ailesinin avukatı “Anne Resmiye Kasap kararı duyunca ‘benim oğlumun canın bedeli 26 bin lira olamaz’ diye tepki gösterdi. Temyize gideceğiz” dedi.

Silah nasıl patladı?



Polis İ.H.Y., “Dur ihtarı için havaya üç el ateş açtım. Tökezledim. Kalkarken silahım kendiliğinden ateş aldı” diyerek kendini savunmuştu.



2008 tarihli Adli Tıp Raporu’nda ise “Söz konusu silah horozu kurulu ve emniyeti açık iken tetiğine 2 kilo basınç yapılmadıkça düşme, çarpma gibi etkenlerle kendiliğinden ateş edemez. Silah horozu kurulu değil iken bu basınç 5 kilogram civarındadır” denildi.

Polis memuru İ.H.Y. toplam dört el ateş ettiğini söylüyordu. 2009 tarihli Adli Tıp Raporuna göre ise olay yerinde dört değil beş boş kovan bulundu.