'Dur' ihtarına uymayınca açılan ateş sonucu ölen iki gençle aynı araçta bulunan arkadaşları ifade verdi

İstanbul Gazi Mahallesi’nde dün akşam “dur” ihtarına uymayıp kaçan araca polisin ateş etmesi üzerine iki genç öldü, ikisi de ağır yaralandı. Araçtan yara almadan kurtulan 17 yaşındaki B.K., ifadesinde, ormanda alkol aldıktan sonra araçla dönerken polis tarafından durdurulduklarını, aracı kullanan Demirhan Erkul’un aniden gaza basıp uzaklaşması üzerine polisin arkalarından 25-30 el ateş ettiğini anlattı.

Hürriyet gazetesinden İsmail Saymaz'ın haberine göre, B.K., bu sabah Sultangazi Çocuk Büro Amirliği’nde alınan ifadesinde şöyle dedi:

"Saat 19.00’da arkadaşlarım Oğuzhan Erkul ve Ramazan Altürk ile birlikte Gazi mahallesi Mimar Sinan kent ormanına gitmiştik, alkol alacaktık. Ramazan ve Oğuzhan, ortak arkadaşımız olan Barış Kerem ve Demirhan Erkul’u çağırmışlardı. Beraber alkol aldıktan sonra 22.00 sıralarında Demirhan’ın kullandığı araca bindik. Demirhan’ın yanında ön koltukta ben, Oğuzhan arka sağ tarafta, Ramazan ortada, Barış ise solda oturuyorduk. Demirhan orman çıkışında polislerin olduğunu görünce birden yavaşladı. Biz kendisine, polislerin trafik polisi olmadığını, bir şey olmayacağını ve polisin yanında durmasını söyledik. Demirhan da ‘tamam, duracağım’ dedi.

"Bir anda gaza bastı"

"Sağlı sollu dokuz on polis vardı. Yanlarına yaklaştığımızda polisler bize durmamız için el işareti yaptı. Polislerin aracın içerisini daha iyi görebilmesi için camı açtım. Yaklaşık beş on saniye içeriyi gördüler. Demirhan durmayarak, bir anda gaza yüklenerek; manevra yapıp kaçmaya çalıştı. O esnada aracın, kaldırımın üzerine çıkıp geri inmesi üzerine başımı eğdim ve sonrasında yirmi beş otuz el silah sesi duydum. Arka taraftan, Ramazan, ‘vuruldular, çabuk hastaneye sür’ dedi Demirhan’a. O esnada başımı hiç kaldırmadım. Toplum Tıp Merkezi’ne vardığımızda Oğuzhan ve Ramazan’ı içeriye aldılar, Barış’ı ise Gazi Hastanesi’ne gönderdiler.

"Ehliyetim yoktu, panikledim"

Demirhan Erkul ise ifadesinde, arkadaşlarının alkol aldığını ancak kendisinin içmediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Saat 21.30’da kent ormanından ayrılırken zırhlı polis ekiplerini gördük. Ben önce yavaşladım. Durmak üzereyken ‘Dur, niye durmuyorsun’ şeklinde polislerin bağırmasını duyduktan sonra panikledim, korktum. Ehliyetim olmadığı için olay yerinden kaçtım. Ben kaçarken aracın arkasından ateş edildi. Aracın arka kısmında oturan Ramazan, Oğuzhan ve Barış yaralandı. Yanımda oturan B.K’yi yere doğru eğdigim için o yaralanmadı. Sonrasında ben oradan kaçtım ve arkadaşlarımı hastaneye götürdüm."