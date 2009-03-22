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Yaşam

'Dur' ihtarına uymayan sürücü ağır yaralı

Konya'da "dur" ihtarına uymayarak aracıyla polis otosuna çarpıp kaçan şüpheli sürücü, polis tarafından vuruldu

22 Mart 2009 02:00

Konya'da polisin, "dur" ihtarına uymayarak polis aracına çarpıp kaçan şüphelinin içinde bulunduğu otomobili durdurmak için ateş açması sonucu, aracı kullanan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Meram ilçesinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, Kadir D'nin (24) kullandığı 42 NL 397 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayarak otomobiliyle polis aracına çarpan Kadir D, kaçmaya başladı.

İhsaniye Kavşağı'nda yaşanan kovalamaca sonrası Kadir D, direksiyon hakimiyetini kaybederek iki ayrı araca daha çarptı. Bu sırada polisin otomobili durdurmak için ateş açması sonucu Kadir D, vuruldu. Araçta bulunan İsa A, Mehmet Ç, Necati A. ve Ahmet B, olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Kadir D, polis aracıyla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Kadir D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Kaçan 4 şüpheli daha sonra yakalandı. Şüphelilerden İsa A'nın kasten yaralama suçundan arandığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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