-''Dur'' ihtarına uymayan şüpheli, polise çarptı ANKARA (A.A) - 18.12.2011 - Başkentte, içerisinde şüphelilerin bulunduğu bir pikabın ''dur'' ihtarına uymayarak çarptığı polis memuru yaralandı. Eskişehir yolu üzerindeki Çepa AVM arkasında hırsızlık yapıldığı yönünde ihbar alan polis, bölgede içerisinde şüphelilerin bulunduğu 06 PKM 38 plakalı pikaba ''dur'' ihtarında bulundu. ''Dur'' ihtarına uymayan şüpheliler, polis memuru Abdullah Yüksel'e çarparak kaçtı. Başından hafif yaralan polis memuru Yüksel, ekip otosuyla Medicana Hastanesi'ne kaldırılırken, kaçan zanlıların yakalanması için bölgeye takviye ekipler sevk edildi. İçerisinde 2 şüphelinin bulunduğu pikap, Anadolu Bulvarı'ndan Çitlik istikametine doğru giderken durduruldu. Şüphelilerden biri yakalanırken, diğeri araçtan inerek yaya olarak polisten kaçmaya çalıştı. Bir süre devam eden kovalamaca sonunda yakalanan 2 kişi, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.