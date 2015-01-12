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'Dur' ihtarına uymayan kişi polis tarafından öldürüldü

Ankara'da polis ekipleri ile çatışmaya girdiği ileri sürülen bir kişi ölü olarak ele geçirildi

12 Ocak 2015 21:08

Başkentte polis ekipleri ile çatışmaya girdiği iddia edilen 1 kişi ölü ele geçirildi. Polis ekipleri 2 kişiyi de gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Beysukent'te bir evden gasp yapıldığı iddiası üzerine bölgeye özel hareket polislerinin de arasında olduğu çok sayıda ekip sevk edildi.

Polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadığı öne sürelen 1 kişi ile çatışma çıktı. Yaşanan çatışma sonucu 1 kişi ölü ele geçirildi.

Polis ekipleri 2 kişiyi de gözaltına aldı. Bölgeyi abluka altına alan polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. 

 

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