Dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle genci öldüren polise verilen 13 yıl hapis cezası onandı

Antalya'da, 9 yıl önce dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle 18 yaşındaki Çağdaş Gemik’i tabancayla ateş ederek ölümüne neden olan polis memuru Mehmet Ergin'e, dördüncü yargılamada verilen 13 yıl 4 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Mustafa Kozak'ın haberine göre, polis memuru Mehmet Ergin, 28 Ekim 2008 günü motosikletle devriye görevindeyken dur ihtarına uymayan ve motosikletle kaçan 18 yaşındaki Çağdaş Gemik’i ensesinden tek kurşunla vurdu. Gemik’in ölümüyle ilgili Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Mehmet Ergin’e 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, suçun niteliğinde yanılgıya düşüldüğü gerekçesiyle kararı bozdu, sanığın "yaralama sonucu ölüme neden olmak" suçundan yargılanması gerektiğine hükmetti.

Mahkeme Yargıtay'a direndi

Bozma kararının ardından yerel mahkeme, polis Mehmet Ergin hakkında verdiği "olası kastla adam öldürme" kararında direndi. Mahkeme, Yargıtay’ın "sanığın kaçan maktulü durdurmak için hayati bölgelerini hedef alarak ateş ettiğini gösteren kesin ve yeterli kanıt bulunamadığı şeklindeki" gerekçesini kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararı bozdu

Direnme kararının ardından dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun gündemine geldi. Dosyayı inceleyen Yargıtay Ceza Kurulu, yerel mahkemenin polis memuru Ergin’e ’olası kastla adam öldürme’ suçundan verdiği hapis cezasını bozdu. İkinci kez bozulan ve Aralık 2012'de davayı tekrar gören yerel mahkeme, "suçun işleniş biçimi ve suç işlemede kullanılan araç ve yöntemleri" göz önünde bulundurarak, bu kez "yaralama sonucu ölüme neden olmak" suçundan sanığın alt sınırdan sanığın 12 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın mahkemedeki olumlu hal ve tavrı nedeniyle ceza 10 yıla düşürüldü. Ergin, hapiste geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Yeniden temyiz süreci başlayan davada aynı daire, bu kez eksik ceza tayini nedeniyle yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay kararında Çağdaş Gemik’in kaçmasının suç teşkil etmediği, polise yönelik herhangi bir direnme eylemi içinde bulunmadığı, Gemik’in açık kimlik ve adres bilgilerine her an ulaşılabilmesinin olanaklı olduğu, aynı zamanda motosikletin telsiz irtibatıyla durdurulabilme olasılığının bulunduğu gerekçeleriyle yakalanmasının mümkün olduğu belirtildi.

16 yıldan 13 yıl 4 aya düşürdü

Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu uyarınca polisin silah kullanmasını gerektirecek bir durum bulunmadığını belirten Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, Türk Ceza Kanunu’nun ’kasten yaralamayı’ düzenleyen 87’nci maddesi uyarınca alt sınırdan değil, üst sınır 16 yıldan ceza uygulanması gerektiğini belirterek, yerel mahkemenin kararını yeniden bozdu.

Antalya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi Yargıtay’ın bozma kararına uyarak, polis memuru Mehmet Ergin’i "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçunun üst sınırından 16 yıl hapis cezasına mahkum etti, ardından bu cezasını takdir yetkisini kullanarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına düşürdü. Dosyaya bir kez daha bakan Yargıtay, Mehmet Ergin hakkındaki 13 yıl 4 ay hapis cezasını onadı.