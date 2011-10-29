Dünyayı TMO uyuşturuyor

T24 - Ürettiği morfinin yüzde 85'ini ABD'ye ihraç eden Toprak Mahsulleri Ofisi yeni pazarlara açılmak için Frankfurt İlaç Fuarı'ndaydı.



Türkiye’nin başı uyuşturucuyla hep dertte. Afganistan’dan Avrupa’ya açılmayı hedefleyen uyuşturucunun Türkiye’den geçmek istemesi kolluk kuvvetlerini sürekli meşgul ediyor. Son yıllarda artan operasyonlar ve baskınlarla trafik engellenmeye çalışılıyor. İşin bu kısmı illegal. Ancak bir de legal kısmı var ki bu da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) eliyle yürütülüyor. Dünya morfin ihtiyacının yüzde 35’ini karşılayan TMO’nun morfin satışı için son pazarlama adresi Almanya oldu.



Frankfurt’ta 22’ncisi düzenlenen dünyanın en büyük ilaç fuarına katılan TMO’nun hedefi küçük ilaç üreticilerine ulaşmak. Türkiye ilaç sanayiinin tüm morfin ihtiyacını karşılayan TMO yıllık 60 milyon doları aşkın ihracat yapıyor. Bu ihracatın yüzde 85’ini ABD’ye gerçekleştiren TMO’nun haşhaşı işlediği Afyon Alkaloidleri Fabrikası İSO İkinci 500 listesinde 122. sırada. 20 bin ton haşhaş işleme kapasiteli fabrikanın geçen yılki satışları 98.5 milyon lira civarında.



Türkiye’de üretimi yıllık yaklaşık 22 bin ton olan haşhaş, içindeki morfin ve diğer alkaloidler sayesinde tıpta kullanılıyor. Haşhaş kapsülü morfin, kodein, tebain, noskapin ve papaverin gibi tıbbi öneme sahip olan ana alkaloidlerin yanı sıra yaklaşık 30 değişik alkaloid içeriyor. Tıpta, ağrı kesici, uyuşturucu ve öksürük kesici olarak bu maddelerden yararlanılıyor.



TMO’nun hedefleri

Haşhaş üretimini 2014’e kadar 22 bin tona çıkarmak

Afyon Alkaloidleri Fabrikası’nda morfin üretimini 80 tona ulaştırmak



TMO % 35’ini karşılıyor

Dünya morfin ihtiyacının yüzde 35’ini TMO karşılıyor

İmal edilen morfinin yüzde 85’i ABD’ye ihraç ediliyor

Türkiye’de yılda yaklaşık 22 bin ton haşhaş üretiliyor

Morfin ihracatından 60 milyon dolar gelir elde ediliyor



TMO neler satıyor

Basit morfin

Kodein fosfat

Saf kodein

Kodein hidroklorid

Kodein sülfat

Morfin hidroklorid



