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Dünyayı reddeden maço

Dünyanın en yakışıklı erkeği unvanının sahibi manken-oyuncu Tolgahan Sayışman Stella McCartney'in teklifini reddetti.

12 Eylül 2009 03:00

Manken ve oyuncu Tolgahan Sayışman, İngiltere’den gelen ikibüyük teklifi reddetti. Sayışman’a ilk teklifi KateMoss, Cindy Crawford, Eva Herzigova gibi isimlerin de bağlı bulunduğu Storm Agency’nin ünlü sahibi Miranda Camtacuzenesperasky yaptı.

Sayışman’ın Londra’daki bir Türk arkadaşının evinde Fahriye Evcen’le oynadığı Aşk Tutulması filmini gören Miranda, Fransa Moda Haftası’nda Jean Paul Gaultier defilesine katılmasını istedi.

Parfüm için teklif

Miranda’nın teklifini reddeden Sayışman efsane Beatles grubunun üyesi Paul McCartney’nin kızı Stella McCartney’den de teklif aldı. Ajansta fotoğrafını gören McCartney, Sayışman’ı yeni çıkaracağı bir parfümün yüzü yapmak istedi.

“Gurur duydum”

Makedonya’da dizi çekimleri sırasında aldığı tekliflerle gurur duyan Sayışman, yakışıklılığının yanı sıramaço görünümü nedeniyle kendisini tercih ettiklerini söyledi. İki teklifi de gelecek ay açıklanacak dünya çapındaki projesi nedeniyle kabul etmeyen Sayışman “Beni daha çok heyecanlandıran dünya çapında bir proje var. Sürpriz yapacağım”dedi.


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