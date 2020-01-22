Çin'de ortaya çıkan yeni Corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye çıktı

Çin'de ortaya çıkarak son olarak ABD'de görülen yeni Corona virüsünde ölü sayısı 17'ye çıktı. Dünya Sağlık Örgütü, salgın gündemiyle bugün acil toplantı yaparken şu ana kadar virüsten etkilenenlerin sayısı 470'i aştı.

AFP'nin aktardığına göre Çin'den yayılan SARS benzeri virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü, virüse ilişkin alınacak küresel önlemlerin görüşülmesi için bugün acil kodlu bir toplantı düzenliyor. Akciğer hastalığına yol açan virüsün özellikle yaşlıları etkilediği belirtiliyor. Çin'de bu, Cumartesi günü yapılacak yeni yıl kutlamaları nedeniyle virüsün yayılma riski kaygı yaratıyor. Çin'in yanısıra Türkiye dahil olmak üzere pek çok ülke özellikle havaalanlarında önlemleri sıkılaştırdı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da virüse ilişkin endişelerin aradından bir açıklama yaparak Türkiye'de "şu anda herhangi bir hastanın hatta riskli bir hastanın olmadığını" belirtmişti. Koca, liman ve havalimanlarında "Termal kameralar dahil olmak üzeere hazırlıkların" yapıldığını, ancak şu aşamada buna ihtiyaç olmadığını kaydetti. Koca, konuyla ilgili olarak bugün Sağlık Bakanlığı'nda bir "risk değerlendirme" toplantısı yapılacağını söyledi.

Corona virüsü nedir?

Genellikle sıradan bir virüs sayılan Corona'nın yol açtığı enfeksiyonlar, ateş, öksürük gibi grip benzeri belirtiler gösteriyor. Corona virüsü, bir canlı türünden bir diğerine kolaylıkla bulaşabiliyor ve değişim gösterebiliyor. Bunun sonucunda da, virüsün neden olduğu hastalık daha ağır seyrediyor, solunum güçlüğü ve zatürreye yol açabiliyor ve bu ölümle sonuçlanabiliyor.

Salgın şu ana kadar Çin, Güney Kore, ABD'nin de dahil olduğu 5 ülkede görüldü.