Dünyayı korkukatan felaket senaryosu!



T24 - Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin raporuna göre yüzyılın ortalarına doğru sıcaklık 5 derece, yüzyılın sonuna doğru ise ortalama 9 derece artacak. Yağışlar çok daha şiddetli olacak, dünyanın bir bölümün de ise kuraklıklar yaşanacak.



Milliyet gaztesinde yer alan habere göre, uzmanlar, dünyanın gelecekte sel, kuraklık ve sıcak hava dalgası gibi felaketlerle daha fazla boğuşmak zorunda kalacağı uyarısında bulundu. 2007 yılında Nobel Barış Ödülünü kazanan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli, Kasım ortalarında Uganda’da yapacağı toplantıda yeni raporunu açıklayacak.



Associated Press haber ajansının ele geçirdiği taslak rapora göre küresel ısınmanın neden olduğu iklim değişiklikleri, giderek daha da kötüleşecek ve bazı bölgeler yaşanamaz hale gelecek. Rapora göre dünya, ekonomilere büyük zarar veren ve çok sayıda kişinin yaşamını yitirmesine yol açan açıklanması güç doğa olaylarına sahne olacak. Birleşmiş Milletler ve Dünya Meteoroloji Örgütü tarafından kurulan Panel’in raporuna göre hava sıcaklığı, yüzyılın ortalarına doğru ortalama 5 derece, yüzyılın sonuna doğru ise ortalama 9 derece artacak.



Fırtına dinamiği değişti

Dünyanın bazı bölgeleri, seller ve sağanaklar bazı bölgelerde ise şiddetli kuraklık yaşanacak. Küresel ısınmanın fırtınaların dinamiklerini değiştirdiğini söyleyen uzmanlar, iklim değişikliklerinin Muson yağmurlarını da etkileyeceğini ve çok daha şiddetli yağışların meydana geleceğini öngörüyor. Dünyanın gelecekte karşılaşacağı felaketlerin tek sebebinin küresel ısınma olmadığı vurgulanan raporda, giderek artan dünya nüfusunun da önemli bir sorun haline geldiğine dikkati çekildi.