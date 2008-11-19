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Ekonomi

Dünyayı 1.2 trilyon dolar kurtaracak

IMF Başkanı Strauss-Kahn, dünya ekonomisini yeniden canlandırmak için 1.2 trilyon dolara ihtiyaç olduğunu söyledi.

19 Kasım 2008 02:00

IMF Başkanı Strauss-Kahn, dünya ekonomisini yeniden canlandırmak için 1.2 trilyon dolara ihtiyaç olduğunu söyledi.

IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn, yaptığı açıklamada, 1,2 trilyon doların, küresel ortak bir bütçe koordinasyonuyla toplanabileceğini kaydetti. 

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Kahn, ülkelerin, Gayri Safi Yurtiçi Hasılaları’nın yüzde 2’sini ayırmaları halinde, 1.2 trilyon dolarlık tasarrufun sağlanabileceğini ve bu paranın, krizin üstesinden gelerek ekonomik canlanmada kullanılabileceğini söyledi.

Dominique Strauss-Kahn, Avrupa Merkez Bankası’nın da faiz indirimlerine devam etmesi görüşünde olduğunu da vurguladı.

Yardım talep eden ülkeler artıyor

IMF Başkanı, Fon’dan yardım isteyen ülke sayısının her geçen gün artış gösterdiğini söyledi. Dominique Strauss-Kahn, Libya’da yaptığı açıklamada, küresel krizle mücadele konusunda mali destek isteyen ülkelerin sayısı artarken, kendilerinin de ilave kaynağa ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Daha önce 100 milyar dolarlık ilave kaynağa ihtiyaç duyduklarını belirten Strauss-Kahn, yeni ilave kaynağın, bazı büyük merkez bankaları tarafından sağlanacağını vurguladı.

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