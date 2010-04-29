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Yaşam

Dünyaya yön verecekler arasında iki Türk öğrenci

Die Zeit gazetesinin dünyaya yön verebileceğini düşündüğü 100 öğrenci arasında iki Türk kökenli öğrenci yer aldı.

29 Nisan 2010 03:00

Dünyaya yön verecekler arasında iki Türk öğrenciT24 - Almanya’da haftalık yayımlanan Die Zeit gazetesinin dünyaya yön verebileceğini düşündüğü 100 Alman üniversite öğrencisi arasında iki Türk kökenli öğrenci, 21 yaşındaki Aylin Selçuk ve 22 yaşındaki Bilge Buz da yer aldı.

Gazeteye ait ‘Campus’ adlı dergi, barışın ve iklimin korunması için çaba harcayan, roman yazan, beste yapan 30 yaşın altındaki bu öğrencilerin, dünyaya yön verebilmek için daha şimdiden önemli işlerle uğraştığını belirtti.

Göçmenlerin Alman toplumuna daha iyi uyum sağlaması için çalışan Deukische Generation (Alman-Türk Kuşağı) derneğinin başkanı olan Aylin Selçuk’un, Türk kökenlilere karşı önyargıların kırılması için çaba harcadığı ifade edilirken Bilge Buz’un sekiz yaşında ailesiyle Türkiye’den geldiğinde tek kelime Almanca bilmemesine rağmen, okuldaki başarısıyla iki sınıf atlayarak, Abitur adı verilen yüksek öğretim yeterlilik belgesini çok iyi bir not ortalamasıyla aldığına dikkat çekildi.

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