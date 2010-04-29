Dünyaya yön verecekler arasında iki Türk öğrenci

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Gazeteye ait ‘Campus’ adlı dergi, barışın ve iklimin korunması için çaba harcayan, roman yazan, beste yapan 30 yaşın altındaki bu öğrencilerin, dünyaya yön verebilmek için daha şimdiden önemli işlerle uğraştığını belirtti.Göçmenlerin Alman toplumuna daha iyi uyum sağlaması için çalışan Deukische Generation (Alman-Türk Kuşağı) derneğinin başkanı olan Aylin Selçuk’un, Türk kökenlilere karşı önyargıların kırılması için çaba harcadığı ifade edilirken Bilge Buz’un sekiz yaşında ailesiyle Türkiye’den geldiğinde tek kelime Almanca bilmemesine rağmen, okuldaki başarısıyla iki sınıf atlayarak, Abitur adı verilen yüksek öğretim yeterlilik belgesini çok iyi bir not ortalamasıyla aldığına dikkat çekildi.