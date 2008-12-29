Dünyaya yeni bir tosuncuk daha geldi!

ABD'nin California eyaletinde tam tamına 6 kilo 400 gram ağırlığında bir bebek dünyaya geldi.



Onun ismi Richard. Doğduğunda herkesi şoke etti.Çünkü normal bir bebeğin ağırlığının iki katından fazla.



ABD'nin California eyaletinde dünyaya gelen bebek tam 6 kilo 400 gram ağırlığında. Orange County bölgesinin de en kilolu bebeği unvanına sahip olan bebek, ablasına benzetiliyor.



Şaşkın aile, "Kızımız da doğduğunda büyüktü ve 10 ay sonra yürümeye başladı. Ancak bu ufaklık şu anda kalkıp yürüyerek hastaneden çıkacakmış gibi duruyor..." açıklamasında bulundu.

