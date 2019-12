-DÜNYAYA ''HÜRREM SULTAN SABUNLARI'' KONYA (A.A) - 14.05.2011 - 17. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı saraylarında kullanılan meyve şekillerindeki özel yapım sabunlar, bugün ''Hürrem Sultan Sabunu'' adıyla dünyanın dört bir yanına gönderiliyor. KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'ndeki Konya 2. Ev, Ofis Mobilyaları, Dekorasyon ve İç Mimari Fuarı'nda stant açan hediyelik sabun üreticisi Nihat Özer, 17. yüzyıl başlarından itibaren Osmanlı saraylarında kullanılan meyve görünümündeki sabunların üretimini yaptıklarını söyledi. Osmanlı döneminde cariyelere meyve görünümündeki sabunların sunulduğunu ifade eden Özer, ''Cariyeler bu sabunlarla hazırlanıp padişahın karşısına çakırmış. Ayrıca el emeği göz nuru bu sabunlar, o dönemde özel sandıklarda büyük devlet başkanlarına da hediyelik olarak gönderilirdi'' dedi. Özer, Osmanlı'daki bu meyveli sabun geleneğini günümüzde de yaşatmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Meyve görünümündeki bu sabunları cariye sabunu, padişah sabunu, sultan sabunu, Hürrem Sultan sabunu gibi isimlerle piyasaya sunuyoruz. Tamamen el emeği göz nuru olan bu sabunların yapımı yazın 1 ay, kışın 3 ayı bulabiliyor. Edirne'deki fabrikamızda önce normal sabunu rendeleyip öğütüyoruz. Hamur haline getirdikten sonra tek tek elde meyve şekilleri vererek zımpara yapıyoruz. Kuruttuktan sonra boya aşamasına geçiyoruz. Boyama işleminin ardından tekrar kurumaya bırakılıyor. Son olarak da cilasını yapıyoruz.'' Muz, karpuz, şeftali, erik, üzüm, portakal ve kivi gibi 50'den fazla meyve çeşidinde ürettikleri sabunları yurt içindeki tüm turistik bölgelere gönderdiklerini dile getiren Özer, yurt dışında da Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve Irak gibi 15'den fazla ülkeye Hürrem Sultan sabunlarını ihraç ettiklerini bildirdi. -''BU MEYVELER YENMEZ''- Sabunları ilk defa görenlerin meyve görünümünde olduğu için ilk etapta algılayamadığını anlatan Özer, ''Bazı vatandaşlar gerçek meyve zannedip ısırıyor. Böyle anlar da yaşadık. Bu yüzden ilk defa ürünlerimiz sergilediğimiz ortamlarda vatandaşları 'bu meyveler yenmez' diye uyarıyoruz. Vatandaşların ilgisi oldukça büyük. Satışlarımız her geçen gün artıyor'' diye konuştu. Özer, sabunları büyüklüğüne göre 1 ve 2 liradan satışa sunduklarını belirterek, ''Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de merdiven altı üretimler var. Piyasadaki her meyve sabunu, meyve sabunu değil. Alçı, talaş karıştırıp yapanlar var. Hatta içine pinpon topu koyup, sadece etrafını sabunla kaplayıp 'sultan sabunu' diye bu sabunları satanlar var. Bu nedenle vatandaşlar alışveriş yaparken dikkatli olmalı'' dedi.