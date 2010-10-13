Dünyaya günde 87 milyon petrol varil lazım

T24- Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) bu yıl ve gelecek yıl için küresel petrol talebi tahminini artırdı. IEA'ya göre gelecek yıl küresel petrol talebi günlük 88,2 milyon varil olacak.





Paris merkezli IEA, yayımladığı aylın raporunda, bu yıl küresel petrol talebinin günlük 86,9 milyon varil olacağını tahmin ediyor. Ajansın geçen ay yayımladığı raporunda bu rakam 86,6 milyon varildi. IEA'nın petrol talebi tahminini artırmasında ABD, Almanya ve Japonya'da tüketimin yükselmesinin etkisi oldu.



Ajansa göre, gelecek yıl ise küresel petrol talebi günlük 88,2 milyon varil olacak. Bu rakam ise geçen ay 87,9 milyon varildi.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün enerji kolu olan IEA, zengin ülkelerin petrol talebinin bu yıl yüzde 0,7 artarak, günlük 45,8 milyon varile, OECD üyesi olmayan ülkelerin petrol talebinin ise yüzde 4,7 yükselerek, günlük 41,2 milyon varile çıkacağını da belirtti.



Bu arada Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC), Perşembe günü yapacağı toplantıda üretim kotasında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. OPEC Dönem Başkanı ve Ekvador Petrol Bakanı Wilson Pastor, OPEC içinde üretim kotasının değişmemesi konusunda uzlaşma olduğunu söyledi.



Libya Petrol Bakanı Şükri Ganem de üretim kotasında değişiklik yapmaya ihtiyaç olmadığını belirtti.



Petrol fiyatlarının 70-80 dolar bandında hareket etmesiyle ilgili olarak ise Suudi Arabistan Petrol Bakanı Ali El-Naimi, bu fiyatların üreticilerin daha fazla yatırım yapmaları için ideal olduğunu ve kırılgan ekonomik toparlanmayı tehlikeye atacak kadar yüksek olmadığını ifade etti.



OPEC, küresel finansal ekonomik krizle birlikte petrol fiyatlarının düşüşe geçmesi üzerine üretim kotasında bir dizi kesintiye gitmiş ve günlük petrol üretimini 4,2 milyon varil azaltmıştı. Örgüt, Aralık 2008'den bu yana üretim kotasında değişiklik yapmıyor.



