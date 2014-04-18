Dünya'ya çok benzeyen bir gezegen bulundu

Gökbilimciler boyutu Dünya'ya çok benzeyen bir gezegen buldular. Yıldızının yörüngesindeki sıvı okyanuslar su bulunabileceğini gösteriyor.

Space.com sitesinin haberine göre, uzayda araştırma yapan NASA teleskobu Kepler'in bulduğu ve adına Kepler 186f adı verilen gezegenin yaşadığımız Dünya'nın atmosferine ve yüzeyine çok benzediği ve hatta su bulunduğu belirtiliyor.

Yeni gezegenin Dünya'nın kütlesinden 1.11 kat daha büyük ve yarıçapının 1.1 katı olduğu söyleniyor.

İşte o görüntüler: