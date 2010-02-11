Dünyaya bir de tepeden bakın

T24- Japon astronotun dünya yörüngesinde turlayan uzay istasyonundan çektiği fotoğraflar görenleri hayretler içinde bıraktı. Astronot , fotoğrafları twitter'daki sayfasında yayınlıyor.
FOTOGALERİ İÇİN TIKLAYINIZ
İlginç insanların paylaşımlarına evsahipliği yapan sosyal paylaşım ağı Twitter'da bugünlerde bir astronot çok popüler.
Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana uzayda olan Japon astronot Soichi Noguchi, site üzerinde uzaydan çektiği Dünya fotoğraflarını paylaşıyor.
Noguchi, NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na kurduğu kablosuz bağlantı sayesinde fotoğrafları internete aktarıyor.
Dünyanın yörüngesinde turlayan uzay istasyonundan astronotun çektiği fotoğraflar arasında deprem sonrası Haiti, New Orleans, İtalya'nın Palermo kenti, İngiltere'nin başkenti Londra, Fas'tan Kazablanka, Rusya'nın başkenti Moskova gibi şehirlerin yanında Maldivler, Hawaii gibi adalar yer alıyor.
Astronotun fotoğraflarını yaklaşık 66 bin kişi takip ediyor.