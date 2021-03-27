Dünyanın yüzde 19'u aşıların yarısını aldı; bazı ülkelerin aşıya erişimi 2023'e sarkacak!

Ülkelerin aşı için yaptığı 10 milyar doza yakın anlaşmaların toplamı, dünya nüfusunun yüzde 80’ini aşılamaya yetiyor. Yüzde 80, sürü bağışıklığına ulaşmak ve salgını bitirmek demek..

Aşılama, Koronavinüs salgınını bitirmek için şu anda dünyanın tek umudu. Ancak aşı milliyetçiliği öyle bir noktaya ulaştı ki Dünya Sağlık Örgütü, "Ahlaki bir çöküşe gidiyoruz" diyerek zengin ülkeleri suçladı.

Kanada nüfusun 5 kez aşılayacak miktarda aşı satın aldı

Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen'in haberine göre; dünya yetişkin nüfusunun yüzde 14’ünü oluşturan en zengin ülkeler, 2021’in sonuna kadar nüfuslarının 3 katına yetecek miktarda aşı satın almak üzere anlaşma yaptılar. Zengin ülkelerin yaptığı anlaşmaların toplamı, üretilecek tüm aşıların yüzde 53’üne denk geliyor. Örneğin Kanada, nüfusunu 5 kez aşılayacak miktarda aşı satın aldı. 450 milyon nüfuslu Avrupa Birliği, 2 milyar doz aşı anlaşması yaptı. Kalan dozların yüzde 33’ü ise küresel nüfusun yüzde 81’ini oluşturan orta ve az gelirli ülkeler tarafından paylaşıldı.



Buna karşılık en yoksul 70 ülkede 2021’de 10 kişiden sadece 1 kişinin aşılanabileceği hesaplanıyor. Bazı ülkelerin aşıya erişimi ise 2023 yılına kadar sarkacak.

Fakir ülkeler, en zenginlerin dörtte biri kadar aşı alabildi

Dünya Sağlık Örgütü tarafından aşıya erişimin adil olması için yürütülen çalışmalar kapsamında kurulan aşı inisiyatifi Covax programında ise en fakir 92 ülke için bugüne kadar toplam 1.12 milyar dozluk aşı anlaşması yapılabildi. Bu miktar en zenginlerin aldığı aşının dörte birine denk geliyor. Ancak tedarik ve dağıtımda büyük sıkıntılar yaşanıyor. Covax, toplam aşı anlaşmalarının sadece yüzde 13’ünü kapsıyor.



Şu an 22 ülkede 14.9 milyon kişiye aşı gönderilebilmiş durumda. Oysa bu ülkelerde 1.4 milyar kişi yaşıyor. Fransa, Norveç, İngiltere, ABD gibi ülkeler, kendi vatandaşlarının aşılanması bitince ellerinde kalacak olan dozları yoksul ülkelere gönderme taahhüdünü açıkladı, ancak bu Afrika ülkelerine aşının ancak 1-1.5 yıl sonra ulaşacağı anlamına geliyor.

Şu an anlaşması yapılan aşılar tüm ülkelere nüfuslarına göre eşit ağırlıkta paylaşılsa: Dünya nüfusunun yüzde 86’sı aşılanabiliyor.

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