Dünyanın üzerindeki 'obezite yükü'

Bilimadamları dünyadaki insanların toplam ağırlıklarını hesapladı ve Kuzey Amerika'nın en yüksek kilo ortalamasına sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Dünya nüfusunun sadece %6'sının yaşadığı bu coğrafya, dünyadaki obezlerin üçte birini barındırıyor.

Araştırma BMC Public Health dergisinde yayınlandı.

London School of Hygiene ve Tropical Medicine (Londra Kamu Sağlığı ve Tropik Hastalıklar Merkezi) araştırmacıları, yayımladıkları raporda dünya nüfusunun toplam ağırlığının 287 milyon ton olduğunu hesapladıklarını söylüyorlar.

Bilim adamlarına göre bu ağırlığın 15 milyon tonunu şişmanlar, 3.5 milyon tonunu da obezler oluşturuyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2005 tarihli verilerini kullanan bilimadamları dünyada ortalama kilonun 62 olduğunu ortaya çıkardı. Ancak bölgesel farklılıklar büyük.

Kuzey Amerika'da ortalama kilo 80.7'ye çıkarken, Asya'da ortalama kilo 57.7'de kalıyor.

Asya'da dünya nüfusunun %61'i yaşıyor, ancak bu kıta dünya obezlerinin toplam ağırlığının sadece %13'ünü barındırıyor.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim adamlarından Prof Ian Roberts ''İnsanlar çevrenin korunması dendiğinde ilk olarak nüfusa odaklanıyor. Aslında önemli olan beslenecek ağız sayısı değil, gezegende ne kadar 'et' olduğu'' dedi.



Dünyanın ağırlığı



Araştırmacılar sadece obeziteye odaklanmanın da yararsız olduğu görüşünde.

Roberts, ''Obeziteden bahsedilirken yapılan en büyük hata 'onlar ve biz' ayrımına gitmek. Aslında tüm dünya nüfusu giderek şişmanlıyor'' dedi.

Bilimadamları ayrıca araştırmaları sırasında en şişman ve en zayıf ülkeleri de belirledi.

ABD şişmanlar listesinin başında.

Prof. Roberts'e göre eğer dünya nüfusunun tamamı ABD'li olsaydı bunun çevreye büyük bir zararı olurdu.

Dünya'nın en zayıf ülkeleri ise Eritrea, Vietnam ve Ethiopia.

Araştırmacılar yine de zayıflığın yoksulluk ile bağlanmaması gerektiği görüşünde. Bu tezlerini savunmak için Japonya örneğini gösteriyorlar.

Roberts ''Japonya örneği oldukça güçlü. ABD'de 2005 yılında beden kitle indeksi ortalaması 28.7'ydi. Japonya'da ise bu oran 22 olarak ölçülmüştü.

İnsanların fakir olmadan zayıf olmaları mümkün ve Japonya bunu başarmış görünüyor'' dedi.



Araba kültürü



Dünyanın en şişman ülkeleri sıralamasında ABD'yi takip eden ülkeler şaşırtıcı gelebilir: Kuveyt, Hırvatistan, Katar ve Mısır

Roberts'e göre listede bu kadar çok Arap ülkesinin bulunmasının nedeni, araba kültürü.

Araştırmacı, ''Beden kitle indeksini belirleyen en önemli faktörlerden biri de otomobil kullanım oranı. Bu nedenle Arapları listede görmek kimseyi şaşırtmamalı, onlar her yere arabalarıyla gidiyorlar'' dedi.

Araştırma ekibi çalışmalarının dünyanın kilo problemine dikkat çekmesini umuyor.

Roberts ''Biz sürekli Afrika'da fakir kadınların çok çocuk yapması gibi sorunlara odaklanıyoruz, oysa ki şişmanlık da dünyanın dengesine zarar veren önemli bir problem'' diyor.

(BBC Türkçe)