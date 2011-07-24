Dünyanın Türkiye'yi tanıdığı gün

T24 - Lozan Barış Antlaşması'nın 88. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımlayan TBMM Başkanı Cemil Çiçek, bu günün Türkiye'nin bağımsızlığının, toprak bütünlüğünün, eşit ve egemen ülke statüsünün tüm dünyaca tanındığı gün olduğunu vurguladı.



TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Cumhuriyetimizin kurucu belgeleri arasında yer alan Lozan Barış antlaşması ile ülkemizin bağımsızlığı toprak bütünlüğü eşit ve egemen ülke statüsü tüm dünyaca tanınmıştır" dedi.



Çiçek, Lozan Antlaşmasının 88. Yıl Dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:



"Aziz milletimiz, her aşaması ayrı bir kahramanlık destanı olan Kurtuluş Savaşı'nda çetin bir mücadele vermiş, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünü elde etmiştir. Askeri alanda kazanılan başarıların ardından imzalanan Lozan Antlaşması bu zaferin belgesi ve uluslararası kabulü olmuştur.



Cumhuriyetimizin kurucu belgeleri arasında yer alan Lozan Barış antlaşması ile ülkemizin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü, eşit ve egemen ülke statüsü tüm dünyaca tanınmıştır. Lozan Barış Antlaşmasıyla çetin ve zor geçen görüşmelerin ardından Birinci Dünya Savaşı'nda kalan ve Cumhuriyetimizin yeni bir devlet olarak karşılaştığı birçok sorun çözülmüştür.



Lozan Barış Antlaşmasının ardından bağımsız ve egemen bir devlet olarak kendisini kabul ettiren Cumhuriyetimiz, gelişme ve kalkınma hamlelerini başlatmış ve çağın güçlü ülkelerinden biri haline gelmiştir."



Mesajında, Türkiye'nin dünyada barış ve istikrarın güvencesi haline geldiğini belirten Çiçek, şöyle devam etti:



"Ülkemiz bugün de güçlü ve kararlı bir şekilde milli hedeflerini gerçekleştirmeye çalışmakta, demokrasisi ve ekonomisi ile daha da güçlü bir ülke olmanın mücadelesini vermektedir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta Barış, Cihan'da Barış' ilkesiyle, daima barış ve dayanışmanın hakimiyeti için çalışmaktadır.



Ülkemiz bugün, barışçıl ve yapıcı politikalarıyla da bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın güvencesi haline gelmiştir.



Bu duygu ve düşüncelerle Lozan Antlaşması'nın 88. yıldönümünde milli mücadelemizin önderi Aziz Atatürk başta olmak üzere, görüşmeleri yürüten heyetin başkanı büyük devlet adamı İsmet İnönü'yü, delegasyonu ve TBMM üyelerini saygı ve rahmetle anıyorum."