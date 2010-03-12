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Yaşam

Dünyanın 'seks haritası' çıkarıldı

En kolay eş bulabilenler Yeni Zellandalı ve Avustralyalılar... En iyi sevişen millet İspanyollar, en kötüleri ise Almanlar...

12 Mart 2010 02:00

T24 - En kolay eş bulabilenler Yeni Zellandalı ve Avustralyalılar... En iyi sevişen millet  İspanyollar, en kötüleri ise Almanlar...


İngiliz The Sun yapılan araştırmalardan  milletlerin seks alışkanlıalrını ortaya çıkardı.

İngiliz gazetesi The Sun'da toplumların cinsel yaşamlarını kapsayan bir araştırma yayınlandı.

Araştırmada dünyanın farklı ülkelerindeki seks alışkanlıkları incelendi.

Bu ülkeler arasında Türkiye yok ancak diğer ülkelere ait ilginç istatistikler yer alıyor.

YENİ ZELANDA
Hayat boyu ortalama 20.4 eşe sahip olan Yeni Zelandalı kadınlar, ‘rastgele cinsel ilişki’de bir numara.

AVUSTURYA
Avusturyalı erkekler ortalama 29.3 eşe sahip. Bu oranla en çapkın millet sıfatını elinde bulunduruyorlar.

İSVEÇ
Kuzeyin en güzel kadınlarına sahip olduğu düşünülen İsveç, aynı zamanda kadınların en çok biseksüel ilişki yaşadığı ülke.

İSPANYA
OnePoll.com’un yaptığı ankete göre dünyanın en iyi sevişen erkekleri İspanyollar.

ALMANYA
Alman erkekleri kadınlar tarafından en kötü şevişen erkekler olarak seçildi. Nedeni ise kötü kokmaları.

YUNANİSTAN
Prezervatif markası Durex'in araştırmasına libidosu en yüksek millet Yunanlar. Yunanistan'ın Mykonos Adası ‘seks oyun bahçesi’ olarak anılıyor.

AVUSTRALYA
Sutyen satışarı baz alınarak yapılan araştırmada en büyük göğüslü kadınların Avustralya’da olduğunu ortaya çıtı.

ABD
ABD yapımı porno filmlerinin yüzde 90'ı California'nın San Fernando Vadisi'nde çekiliyor.

İSRAİL
Tel Aviv 250 adet genelev ile dünyanın 'genelev başkenti' olarak biliniyor.

TAYLAND
Ortalama 10 dakika ile sevişmenin en kısa sürdüğü ülke Tayland.

BREZİLYA
Cinsel Davranışlar Atlası'na göre ortalama 30 dakika ile en uzun sevişen millet Brezilyalılar.

ENDONEZYA
Endonezyada yılda 7 kez düzenlenen ve ‘Pon’ adı verilen özel bir tatil bulunuyor. Bu tatilde eşlerinden başka bir kadınla Java Dağı'na çıkan Endonezyalılar'ın bu kadınla 7 kez birlikte olursa tüm dileklerinin gerçekleşeceğine inanılıyor.

FRANSA
Fransızların yüzde 41'i hayatlarında bir kez de olsa seks partisine katılıyor veya eşlerini değiştiriyor.

JAPONYA
500 kişinin katılımıyla, dünya grup seks rekoru Japonya'ya ait. Tokyo'nun Harajuku bölgesi 'fetişin başkenti' olarak biliniyor.

HİNDİSTAN
Telefon seksi ilk çıktığında Hintliler telefon hatlarını kilitlediler. Birçok kişi pahalı olan görüşme ücretleri nedeniyle icralık oldu ve hükümet bu hatları yasakladı.

İNGİLTERE
İngiltere'nin banliyösünde bulunan Upminster, porno film ve seks oyuncaklarına ülke genelinden 7.9 kat daha fazla para harcıyor.



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