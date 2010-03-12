Dünyanın 'seks haritası' çıkarıldı

T24 - En kolay eş bulabilenler Yeni Zellandalı ve Avustralyalılar... En iyi sevişen millet İspanyollar, en kötüleri ise Almanlar...





İngiliz The Sun yapılan araştırmalardan milletlerin seks alışkanlıalrını ortaya çıkardı.



İngiliz gazetesi The Sun'da toplumların cinsel yaşamlarını kapsayan bir araştırma yayınlandı.



Araştırmada dünyanın farklı ülkelerindeki seks alışkanlıkları incelendi.



Bu ülkeler arasında Türkiye yok ancak diğer ülkelere ait ilginç istatistikler yer alıyor.



YENİ ZELANDA

Hayat boyu ortalama 20.4 eşe sahip olan Yeni Zelandalı kadınlar, ‘rastgele cinsel ilişki’de bir numara.



AVUSTURYA

Avusturyalı erkekler ortalama 29.3 eşe sahip. Bu oranla en çapkın millet sıfatını elinde bulunduruyorlar.



İSVEÇ

Kuzeyin en güzel kadınlarına sahip olduğu düşünülen İsveç, aynı zamanda kadınların en çok biseksüel ilişki yaşadığı ülke.



İSPANYA

OnePoll.com’un yaptığı ankete göre dünyanın en iyi sevişen erkekleri İspanyollar.



ALMANYA

Alman erkekleri kadınlar tarafından en kötü şevişen erkekler olarak seçildi. Nedeni ise kötü kokmaları.



YUNANİSTAN

Prezervatif markası Durex'in araştırmasına libidosu en yüksek millet Yunanlar. Yunanistan'ın Mykonos Adası ‘seks oyun bahçesi’ olarak anılıyor.



AVUSTRALYA

Sutyen satışarı baz alınarak yapılan araştırmada en büyük göğüslü kadınların Avustralya’da olduğunu ortaya çıtı.



ABD

ABD yapımı porno filmlerinin yüzde 90'ı California'nın San Fernando Vadisi'nde çekiliyor.



İSRAİL

Tel Aviv 250 adet genelev ile dünyanın 'genelev başkenti' olarak biliniyor.



TAYLAND

Ortalama 10 dakika ile sevişmenin en kısa sürdüğü ülke Tayland.



BREZİLYA

Cinsel Davranışlar Atlası'na göre ortalama 30 dakika ile en uzun sevişen millet Brezilyalılar.



ENDONEZYA

Endonezyada yılda 7 kez düzenlenen ve ‘Pon’ adı verilen özel bir tatil bulunuyor. Bu tatilde eşlerinden başka bir kadınla Java Dağı'na çıkan Endonezyalılar'ın bu kadınla 7 kez birlikte olursa tüm dileklerinin gerçekleşeceğine inanılıyor.



FRANSA

Fransızların yüzde 41'i hayatlarında bir kez de olsa seks partisine katılıyor veya eşlerini değiştiriyor.



JAPONYA

500 kişinin katılımıyla, dünya grup seks rekoru Japonya'ya ait. Tokyo'nun Harajuku bölgesi 'fetişin başkenti' olarak biliniyor.



HİNDİSTAN

Telefon seksi ilk çıktığında Hintliler telefon hatlarını kilitlediler. Birçok kişi pahalı olan görüşme ücretleri nedeniyle icralık oldu ve hükümet bu hatları yasakladı.



İNGİLTERE

İngiltere'nin banliyösünde bulunan Upminster, porno film ve seks oyuncaklarına ülke genelinden 7.9 kat daha fazla para harcıyor.







